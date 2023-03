¿Improvisado? Sí, el éxito de un bahiense que te hace emocionar

Si hablamos de improvisación teatral enseguida surge el nombre de Rubén Cordi. Con el paso de los años se convirtió en un referente en esa especialidad. Sólo es cuestión de verlo sobre un tablado. Si no te reís con sus locuras, se impone el chequeo médico de rutina. Y si llega a estar cerca de sus co-equipers Pablo Macchi y Marcos Marchegiani, tanta carcajada te puede hacer mal. Alegría asegurada.

Claro, la palabra improvisación puede hacer parecer que es fácil. Pero, como toda especialidad, tiene su trabajo, entrenamiento y desarrollo de distintas técnicas. Es por esa razón que Rubén ofrece desde hace muchos años sus talleres de Impro Creativo, de manera anual.

"Desde la niñez siempre me incliné por la música y el teatro y disfrutaba mucho crear de manera espontánea mínimos guiones y canciones. Romper las estructuras y generar mis propias creaciones. La impro teatral la conocí en el año 2002 viendo Match de Improvisación en el teatro Poquelín (hoy Apolo) de calle Zelarrayán. Ahí me subí a esta actividad que me acompaña hasta la actualidad", revela Rubén.

Más allá de eso, es un referente cultural ineludible. A su increíble capacidad de mostrarse en público le agrega el trabajo como productor (es uno de los creadores de la banda Pecadora y el cantor de El Juguete Tango) y cada verano te lo podés cruzar en Monte Hermoso metiéndole su alegre impronta al proyecto de concientización ambiental Playas Limpias MH (dependiente de la Secretaría de Turismo de aquella localidad balnearia).

--¿Qué sentís cuando la gente llena una sala y llegan los aplausos?

--Somos hacedores del arte y como tales nos nutrimos del público. Disfruto de cada segundo cuando subo a escena intentando, convidar, compartir y emocionar. El arte es el alimento más alucinante", cuenta Rubén.

"Bahia Blanca tiene excelentes artistas y genera nuevas expresiones constantemente desde todas sus escuelas de arte.

Es necesario acercarse y participar para generar una sociedad más crítica, empática y sensible".

