El musical "El viejo Varieté" se presenta este viernes en el Teatro Municipal

Se estrena este viernes 17 el musical "El viejo Varieté" en el Teatro Municipal con la actuación de Paola Marco, Homero Bimbo, Gustavo Von Holtun y Gaby "La voz sensual del tango".

La propuesta ideada por José Valle y producida en conjunto con Daniel Llamas, será a las 21:30 hs

Busca mostrar "lo mejor de cada uno de los intérpretes acompañados del humor en formato de stand up de la mano de la rubia conductora y periodista Paola Marco".

Tango, folklore, baladas románticas, música latinoamericana, foxtrot y ópera son algunos de los ritmos que recrearán los artistas en un formato de varieté donde los actos se suceden ininterrumpidamente hasta que el humor distiende a la concurrencia que vuelve a sumergirse en una sucesión de canciones que invitan a transportarse a distintos tiempos y espacios.

Indicaron que la última parte del show -a modo de conversación entre amigos que se conocen desde hace décadas- "será la comidilla de los presentes, cuando entre anécdotas y confesiones interpreten las últimas canciones".

"Cuando José me propuso darle forma a este musical, no me resultó difícil imaginarme lo que quería en escena, porque a los tres genios que trabajarán conmigo los conozco mucho, sé de sus fortalezas y la idea fue poder destacar cada faceta artística que hemos desarrollado en nuestra vida: personajes que hemos interpretado en otras obras, desempeño con público infantil en el caso de Homero, con la ópera en el caso de Gustavo, el paso de todos por el folklore y el tango. Aprovechamos la ductilidad que tienen para hacer voces y vamos a cantar hasta en formato de "cuarteto", ¡sí señor! hasta Paola nos va a acompañar en el cierre", adelantó Gaby.

Por su parte, el folklorista y animador tan querido por el público infantil agrega que "ser parte de este show con amigas y amigos tan talentosos para mi es un honor. Con Gaby, José y Daniel estamos haciendo cosas maravillosas desde hace unos años, lo que para mí es un privilegio. Conozco bien el talento, el profesionalismo y el humor de Paola desde hace mucho. Y haber sumado a Gustavo es fabuloso. Creo que este variette no sólo abarca nuestras carreras a través de la música y el stand up, si no que recorre un poco las canciones que hemos disfrutado desde casa. Es un show descontracturado, como cada vez que nos juntamos, como amigos que somos, a compartir la vida. Le recomiendo a la gente que no se lo pierda".

Gustavo Von Holtun, identificado con el canto lírico, confiesa estar emocionado de poder compartir el hermoso escenario del teatro municipal con dos cantantes de primer nivel como Gaby y Homero. "Para mi es no solo un placer sino también una responsabilidad, la diversidad de géneros que me toca interpretar es un gran desafío vocal, también me trajo mucha emoción poder reencontrarme con canciones que hace muchos años que no canto pero que representan momentos muy importantes de mi carrera. También -por supuesto- compartir escenario con Paola que le aporta alegría al show con su simpatía y carisma. Estoy listo para disfrutar y dar lo mejor en una noche increíble llena de música, buenas voces y gente querida".

La blonda del espectáculo que será la encargada de alegrar una noche cargada de emociones afirma que bautizaría al 2023 como “los gustos en vida”. "Cuando José me dijo en diciembre *Teatro Municipal *no me hice cargo -dice entre risas- y hoy siento que exploto de emoción: Amigos, Teatro Municipal y yo ahí, siendo libre y haciendo lo que más me gusta, ¡comunicar a través del humor!. Gracias vida por permitirme estos gustos", concluyó.

Valle confía plenamente en el espectáculo: "Son todos buenos cantantes, se conocen y se llevan muy bien; la ecuación no puede fallar. Con Daniel también trabajamos desde hace años juntos en producción y las tareas están bien definidas: somos un complemento ideal, arriba y abajo del escenario".

Las entradas están a la venta desde $ 1.500 en la boletería del teatro o a través de Entrada Uno.