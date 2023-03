El 2023 viene cargado para los fanáticos de Tolkien

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Siempre nos hace muy feliz hablar de franquicias que nos marcaron desde la infancia, y con esta premisa en mente, es imposible disimular la sonrisa en la cara hablando de El Señor de los Anillos. Luego de la serie que se estrenó durante el 2022 por Prime Video y el anterior anuncio de su nuevo juego The Lord of the Rings: Gollum, la franquicia no para de cosechar atención en los medios. Si bien la serie no estuvo a la alturas de la expectativas y varios fanáticos pusieron el grito en el cielo por eso, puede ostentar tranquilamente el récord de la serie más cara por capitulo de la historia, algo que solamente había logrado Game Of Thrones.

El 2023 es un año en el cual la franquicia espera dar el batacazo volviendo al mundo del gaming de la mejor manera posible, algo que sabemos que es posible luego de los éxitos de Middle-Earth: Shadow of Mordor. Jugando más bien a ser un sucesor espiritual de ese tan recordado juego, The Lord of the Rings: Gollum se prepara para hacer uso de los avances tecnológicos de los últimos tiempos, y sacarle todo el jugo posible a las consolas de nueva generación. Con un trailer que nos deja entrever algunas cuestiones mecánicas del juego y otras narrativas, el desembarco para este 2023 es inminente.

Con una paleta de colores fantástica que va cambiando mientras avanzamos en la trama, una jugabilidad que premia mas el ingenio que la destreza y una narrativa rica por donde se la mire, The Lord of the Rings: Gollum es sin lugar a dudas uno de los platos fuertes de este 2023. Si bien todavía no tenemos fecha de lanzamiento confirmada para este titulo, ya lo podemos ir agregando a nuestra wishlist de Steam para estar al tanto de las novedades respecto a su fecha.

Pero la vuelta recargada de la franquicia al mainstream de la nerdeada no queda solo acá, ya que como bien sabemos desde hace un tiempo, se estaban generando colaboraciones entre Wizards Of The Coast y El Señor de los Anillos. El desembarco de El Señor de los Anillos en el multiverso de Magic: The Gathering es la culminación de los sueños más frikis que podríamos haber deseado alguna vez, y a modo de deseo, solamente van a ser superados por el desembarco de la franquicia en la saga Total War como lo hizo Warhammer.

Bajo el nombre de Universes Beyond la gente de Wizards Of The Coast se permiten incorporar en Magic: The Gathering alguno de los universos más amados por los jugadores, como fue el caso de The Walking Dead, Stranger Things, Arcane, Fortnite y Warhammer 40k entre otros. Ahora en esta misma categoria entraria la ópera prima de J.R.R Tolkien bajo el nombre de The Lord of the Rings: Tales of Middle-Earth, con fecha de salida confirmada para este 23 de junio.

Como siempre suele suceder en estos casos ya tenemos acceso a algunos spoilers, que no representan ni más ni menos, a dos pesos pesados de toda la obra de Tolkien estamos hablando sin ninguna duda de Gandalf the Grey y El Anillo Único

Estos spoilers al igual que la primera muestra a las tierras básicas de los cinco colores de mana, nos dan una idea de para donde van a llevar el arte de la expansión. Con un acabado más fidedigno a la obra original que a sus distintas adaptaciones a lo largo del tiempo, no podemos esperar para poder disfrutar de este maravilloso crossover.