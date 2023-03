Adrián Luciani

aedgarluciani@gmail.com

Más allá de los anuncios sobre la construcción de una gran terminal destinada a la exportación de crudo en Río Negro o la rehabilitación, a partir de mayo próximo, de un ducto a Chile, Puerto Rosales es la vía de salida para la exportación del petróleo extraído en Vaca Muerta.

Según cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones petroleras y petroquímicas crecieron el año pasado un 78,5%, alcanzando US$9.297 millones.

Los números logrados le permitieron al sector posicionarse como el tercer complejo más importante en ventas al exterior, detrás del sojero y el maicero.

Y en este proceso de ventas al exterior del crudo de Vaca Muerta mucho tuvo que ver Puerto Rosales.

En tal sentido, dos buques tanque mensuales partieron al año pasado desde esa terminal hacia otros países, llevando el crudo neuquino.

Cabe destacar que sobre el récord histórico de 12.688.429 toneladas de petróleo movilizadas en 2022, 3.464.122 toneladas, el 27 por ciento, tuvo como destino la exportación.

Y en ese segmento, las ventas a los Estados Unidos no sólo retuvieron el primer lugar, sino que duplicaron las cifras de 2021.

El Consorcio de Gestión de Puerto Rosales (CGPR) informó que el año pasado se enviaron 2.375.035 toneladas al país del norte, mientras que Brasil, con casi 600 mil, ocupó el segundo lugar. Luego le siguieron Italia y Chile, con unas 120 mil toneladas cada uno.

Buenas perspectivas

Seguramente los próximos años serán mucho mejores, sobre todo porque ya está en marcha el proyecto de Oldelval para duplicar la capacidad de transporte de crudo desde Neuquén hasta Rosales y desde allí a puerto Galván, en el distrito de Bahía Blanca.

En ese mismo sentido, la estación portuaria rosaleña espera con ansiedad el inicio del plan de ampliación de Oiltanking Ebytem S.A., que incluye no sólo la expansión de la playa de tanques, sino la construcción de un puerto offshore para grandes buques petroleros.

Hasta ahora todo parece indicar que Oldelval adjudicará la ejecución del módulo 2 del proyecto Duplicar a una UTE conformada por Techint y Sacde, trabajo que abarca el tendido del ducto que va desde la estación de bombeo Pichi Mahuida y Rosales.

Cabe recordar que el módulo 1 abarca la construcción de un ducto de 258 kilómetros, obra que estará a cargo de la firma OPS.

Una vez concretado, la capacidad de transporte desde Neuquén habrá crecido de 36 mil m3 a 86 mil m3, posibilitando el incremento de la producción petrolera en casi 250 mil barriles diarios.

Pero volviendo a la exportación, según cifras dadas a conocer por la secretaría de Energía, que releva las declaraciones juradas de las petroleras, en 2022 se exportaron desde la Cuenca Neuquina 3.540.337 m3, equivalentes a unos 22 millones de barriles, es decir más del 20% de la producción de la provincia y más del doble del año anterior, alcanzando casi los US$ 2.100 millones.

Mayores exportadores

El ránking de mayores exportadores del crudo neuquino, fueron Vista con 5,4 millones de barriles (US$ 495 millones); Compañía de Hidrocarburos No Convencional (CHNC) sociedad de YPF y Chevron con poco más de 4,5 millones de barriles (US$ 425 millones) y Shell Argentina con 3,8 millones de barriles (US$ 370 millones).

Luego siguieron las compañías Petronas EyP, Pan American Energy, Tecpetrol, ExxonMobil Exploration, Pluspetrol, Pampa Energía y Total Austral.

YPF, pese a ser la principal productora del país, no se encuentra entre las firmas exportadoras porque destina el total de su upstream a abastecer sus refinerías y atender así los requerimientos de sus 1.600 estaciones de servicio.

De todas formas, como mencionó la agencia Télam, el salto de producción que registra la compañía le permite avizorar para el segundo trimestre del año alcanzar el autoabastecimiento y avanzar en su proyecto exportador.