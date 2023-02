Ashton Kutcher contó un momento vergonzoso que pasó con Harry Styles

Ashton Kutcher últimamente ha sido foco de los medios y de las redes sociales por algunas declaraciones que dio en entrevistas en el marco de la promoción de su nueva película Tu casa o la mía, junto a Reese Witherspoon, la cual llegará a Netflix el próximo el 10 de febrero.

Dentro de ellas, la más popular fue la confesión de su fanatismo por Lionel Messi y la Selección argentina, en la cual admitió que vivió la final del mundial “totalmente desquiciado”. “Alguien vino en el medio del partido, en el momento de los penales, a dejar algo a casa y quiso hablarme. Yo decía: ‘¡No puedo hablarte! Tenés que irte. Sé que sos una persona amable, pero si esto es insignificante para vos, tal vez no tengamos esta conversación”, contó en la entrevista.

Ahora, otra declaración que dio mucho de qué hablar fue la de la anécdota que incluye al nominado a los Grammy 2023: el día que se encontró a Harry Styles en un karaoke. Fue a través de una charla con la revista Esquire en la cual dijo que él y su esposa estaban en la fiesta de un vecino.

Fue en el medio de la fiesta donde empezaron a hacer karaoke y Harry Styles se paró a cantarles una canción del grupo ABBA. “Recuerdo que yo dije ‘Oh Dios, qué locura’. Así que este niño se baja del escenario y Mila y yo vamos con él y le dijimos: ‘Amigo, te queremos decir que cantas muy bien. Es decir, en el karaoke eres buenísimo. Eres bueno, muy bueno’”, detalló el actor.

Según contó Kutcher, el ex líder de One Director simplemente sonrió e ignoró que no supieran su identidad. “Nos respondió como ‘gracias amigos, se los agradezco’. Así que vamos con nuestro amigo y él nos dice que es Harry Styles. Yo no sabía quién era”, agregó. Fue en ese instante en el que Kunis se dio cuenta de quién era y le dijo que era el chico “de la banda de niños”.

“Es un cantante profesional. Y ahí estábamos nosotros diciéndole que era buen cantante. Me sentí muy tonto. Así que solo quiero decir: perdón Harry Styles. Eres muy bueno en el karaoke. En serio, muy bueno”, finalizó.

El intérprete de As It Was está nominado a seis premios Grammy, gala que se llevará a cabo este domingo a las 22 horas. (NA)