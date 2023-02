Di Meglio: "Permanecer tanto en tiempo en un ambiente como el TC me llena de orgullo"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Más de tres décadas y contando. En el horizonte, no tan lejano, asoma un anhelo personal y por demás meritorio.

Con la ilusión y pasión de siempre, el constructor puntaltense Rodolfo Di Meglio se apresta a afrontar una nueva temporada dentro del Turismo Carretera, la categoría automovilística nacional por excelencia.

Entusiasmado por la renovación reglamentaria técnica que beneficiaría a la marca predilecta trabajada desde hace años, Di Meglio no deja de valorar el enorme y fructífero camino recorrido y la vigencia de su marca.

“No sería bueno que yo lo diga, pero estar hace tanto en el ambiente, de forma ininterrumpida, habiendo cumplido 70 años no hace mucho, me llena de orgullo y felicidad, y creo que es algo muy meritorio”, nos cuenta el constructor oriundo de la vecina localidad.

“Soy uno de los preparadores más antiguos de la categoría en vigencia y eso es algo que me sigue dando pilas. En dos años cumplo 500 carreras y a eso quiero llegar. No significa nada, solo una meta y satisfacción personal. Más en un ambiente tan competitivo y pica carne como es el TC”, agregó.

Con los altibajos propios de un mundo extremadamente competitivo, Di Meglio Motor Sport se las continúa ingeniando para dar que hablar entre las grandes potencias de la categoría, siempre enarbolando la bandera de Dodge, marca que este año tendrá menos kilos y mayor aerodinámica.

Pero naturalmente que el termómetro que marca la situación del team rige, casi exclusivamente, por el factor económico. Un verdadero dolor de cabeza diario en este país.

“Estamos en una etapa muy difícil, porque los costos aumentan constantemente. Y no es fácil trasladar eso a los pilotos del equipo, ya que algunos precios son exagerados. Pero la realidad es que, de 2022 a 2023, muchos elementos aumentaron un 100% y el dólar mismo parece no tener techo. Las cosas que comprábamos al oficial, hoy se adquieren al valor del Blue y eso también se siente”, detalló.

“No escapamos a la realidad del país y de las empresas. Nadamos en el aceite o en dulce de leche, como solemos decir, tratando que las primeras carreras sean lo más viable para el presupuesto de los pilotos. Pero a su vez procurando lograr buena perfomance, ya que peleando atrás el piloto te cuestiona y el presupuesto se corta”, destacó.

—En esos casos, ¿conviene poner un auto en pista y resignar resultados con tal de trabajar?

—Es un arma de doble filo. Siempre sería bueno tener pilotos con presupuesto y saber que eso te da aire para intentar un proyecto a una temporada, o incluso más. Pero a veces no queda otra que priorizar el taller y trabajar para generar ingresos, resignando un poco los resultados.

“Buscar resultados es cada vez más difícil, con un reglamento tan cerrado como el que tenemos desde hace años. Anteriormente, uno con capacidad o sapiencia podía ingeniárselas, aún con un presupuesto menor, para lograr algo competitivo. Pero hoy los autos son todos iguales, entonces hace la diferencia el dinero”, admitió.

—Considerando las supuestas mejoras para Dodge, ¿ves con buenos ojos que Juan Martín esté a la altura de pelear por cosas importantes?

—Seguramente va a funcionar mejor, pero no sé si se le dio todo lo que necesita la marca. Hay que esperar a ver qué sucede en pista. Además se “penalizó” un poco a las marcas que hacían grandes diferencias el año pasado, como Torino, que agregará kilos, y eso debería equilibrar un poco más las fuerzas”, nos cuenta el puntaltense.

“Por una cuestión de ética y prolijidad, quise esperar un poco para hacer mi análisis de la marca el año pasado, porque había pilotos y preparadores trabajando desde hacía más tiempo. Pero a mitad de 2022 hablé con el técnico y le dije que a la marca le faltaba. Creo que en las primeras tres carreras vamos a ver dónde estamos, pero debería mejorar y posicionarse mejor”, remarcó.”, remarcó Di Meglio, quien también alistará la Dodge de Lautaro De la Iglesia en el TC Pista.

Se viven días plagados de intensidad y adrenalina dentro del taller que comanda Di Meglio, a fin de culminar los trabajos a tiempo y llegar en condiciones a la cita rionegrina.

Más exigente será la semana previa, ya que, finalizadas las tareas, habrá una parada obligada.

"Terminamos de armar los dos autos, especialmente el de Trucco, con los cambios reglamentarios, y salimos a probar con ambos hacia Olavarría, cerró.

"Mientras la pasión no desaparezca, el equipo continuará"

Para la incipiente temporada de Turismo Carretera, a iniciarse el fin de semana del 10, 11 y 12 de febrero en el Autódromo Ciudad de Viedma, la carta fuerte del team vuelve a ser Juan Martín Trucco.

La experiencia y jerarquía del bonaerense (ganó finales y animó definiciones de campeonato), y el valor agregado de una mejora reglamentaria para la cupé Dodge, dan a Di Meglio motivos para encarar lo venidero con una dosis extra de ánimo.

—¿Lo ves con chances de poder aproximarse a pelear un campeonato?

—Sí, obviamente. De hecho ya lo hizo en alguna oportunidad. Siempre afronto cada campeonato con la ilusión de ganar carreras y poder pelear bien arriba. A los chicos del taller y a los pilotos les digo, cuando se apague esa llama de trabajar diariamente en pos de obtener algo, y hacerlo solamente por querer ganar dinero, el equipo no continúa.

“La pasión permanece intacta y eso se lo traslado a todo aquel, ya sea piloto o mecánico que llegue al equipo. Sin eso no vamos a ningún lado. Hace 33 años que estoy acá y no siempre todo fue bueno. Cuando las cosas van mal, hay que arremangarse, ajustarse el cinturón y tratar de optimizar los recursos con lo poco que uno tiene para salir adelante. Eso lo vas aprendiendo con los años y la experiencia.”, cerró Di Meglio, quien también atiende dos camionetas de TC Pick UP, tripuladas por los propios Trucco y De la Iglesia.