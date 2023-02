"Se llevaron 2 millones de pesos entre maquinaria y mercadería"

Un cuantioso robo se produjo en la mañana del miércoles en Monte Hermoso, en una pizzería ubicada en Faro Recalada al 700.

De acuerdo a lo manifestado por su propietario, Matías Miranda, el valor de lo sustraído ascendería a unos dos millones de pesos.

"Esto ocurrió a la madrugada, alrededor de las 5 de la mañana. Forzaron la puerta principal y entraron. Se llevaron maquinaria y mucha mercadería, más o menos a grandes rasgos, entre un millón y medio y dos millones de pesos", señaló.

"Ahora estamos reforzando un poco la cerradura que quedó resentida y ya nos pondremos en campaña para poner alarma y cámaras", le dijo a La Nueva.

Miranda contó que entre lo robado se encuentran una cortadora de fiambre y una picadora de carne, máquinas que cuestan unos 300 mil pesos. Además, los malvivientes se llevaron fiambres y quesos que había en dos freezers.

En tanto, arrancaron los cables de telefonía, internet y de una cámara del local.

"Se ve que venían estudiando la cuadra porque esta esquina tiene mucho movimiento durante el día y hasta la 1 o 2 de la mañana. Aprovecharon un par de días tranquilos del recambio de quincena", señaló.

De su testimonio se desprende que gracias a las cámaras de seguridad aportadas por vecinos del local y la predisposición de las autoridades municipales, se inició una investigación. "Me dijeron que me quedara tranquilo que se iban a ocupar de todo", mencionó.

"Tengo fe en la Policía, así que esperemos recuperar las máquinas. La mercadería está perdida porque se lo llevaron así nomás, sin frío, per por lo menos las dos máquinas estaría bueno recuperarlas", admitió.

Colegas gastronómicos le ofrecieron mercadería y herramientas para poder seguir trabajando en estos días.

"Todavía me estoy dando cuenta de cosas que faltan porque prácticamente no pude estar acá, entre que fui a ser la denuncia e idas y venidas con el tema de las grabaciones --continuó--. Y ahora que nos pusimos a trabajar por ahí vas a buscar algo y te das cuenta que no está".