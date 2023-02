Ezequiel Gabella, secretario de Gobierno y Seguridad de Tornquist, reiteró esta mañana que el incendio en el Abra de la Ventana "no está controlado" aunque dependiendo del clima entre hoy y mañana podría ser extinguido, y mencionó que el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio, Berni visitará la zona afectada sobre las 9.

Además, el funcionario informó que la ruta 76 se encuentra liberada: "La gente puede pasar, pero advirtiendo que si hay algún despliegue puede haber un corte transitorio de unos minutos. Ahora las autobombas están dentro del Parque Provincial y no a la vera de la ruta".

En diálogo con Panorama, por LU2, Gabella contó que "en este momento el fuego está más tranquilo ya que al elevarse sobre el cerro, dejaron de combustionar los árboles y las llamas son más chicas".

No obstante, sostuvo que "como complicación el viento ha rotado y las llamas se acercan a nuevos sectores".

También mencionó que hoy nuevamente van a trabajar los cuatro helicópteros y los dos aviones hidrantes.

"Haremos una reunión, como si fuera un comité de crisis, para determinar otro tipo de acciones. El incendio no está controlado porque la superficie es muy elevada. Hoy podría llegar a ser un día de terminar con parte de los focos para extinguirlo mañana; hoy podría ser crucial si acompaña el clima", analizó Gabella.

Por último, el secretario advirtió que "no hay que confundir la situación, el lugar sigue estando igual que siempre, el fuego no transcurre cerca de ninguna localidad".

"Hay muchísima gente con reserva y a lo sumo el Parque puede estar cerrado uno o dos días. El fin de semana largo está asegurado, no hay ningún tipo de inconveniente. Que la gente no cancele ninguna reserva; no oculto nada, es la realidad", completó.