Falleció el destacado locutor y animador "Pipo" Palacios

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Ricardo "Pipo" Palacios.

El destacado locutor, artista y animador, de 78 años, se encontraba internado desde hace 8 días en un hospital de nuestra ciudad.

Virginia, su hija, informó la triste noticia a través de sus redes sociales.

"Pipo" fue un notable locutor, guionista, dibujante de cómics, productor de televisión y creativo publicitario.

Comenzó a los 15 años armando las vidrieras de las Tiendas Gran Sud, en San Martín y Belgrano, inauguradas el 8 de mayo 1958, porque para entrar a la radio "era muy chico".

Al cumplir los 16, ya había ganado 5 mil pesos (lo que en ese momento costaba un auto) en un concurso nacional de afiches organizado por la General Electric.

Todo el dinero ganado en esa maratón se destinó al Centro Luis Braille.

"Tenía 23 años y encaraba cosas muy locas. No sé cómo, pero funcionaban. La agencia de publicidad que tenía las principales cuentas de Bahía (como la de los fideos Barrita de Oro) me tomó como creativo. También entré a LU2. Trabajaba todas las mañanas y las trasnoches de los sábados", contó en diálogo con La Nueva.

Durante 10 años fue la voz de la radio de Reprise Records, la empresa de Frank Sinatra en Buenos Aires.

Su hija, Virginia, es astróloga y comentarista de espectáculos en LU2.

"Me gustaría que mi hija me recuerde como un padre que sin ser un trepador y sin pasar por arriba de nadie, hizo lo que le gustaba. Agradezco haber sido lo que siempre soñé ser y no un médico o abogado como querían mis padres", sostuvo.