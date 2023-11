Malas noticias para L-Gante: va a juicio por dos causas

Son malas noticias para Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante. La Cámara de Apelaciones de Mercedes confirmó la decisión que había tomado el juez de Garantías de Moreno Gabriel Castro de enviar al cantante a juicio en la causa por amenazas y privación ilegal de la libertad por la que el músico estuvo preso casi un mes. Pero, en el fallo que se conoció este martes, los magistrados revocaron el sobreseimiento por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Entonces, también será juzgado por ese delito.

La decisión fue de los camaristas Oscar Reggi y Carlos Risuleo, quienes declararon inadmisible el recurso presentado por Diego Storto, abogado defensor del cantante, que había solicitado el sobreseimiento de su representado en la causa que instruyó Raúl Villalba.

Hay que recordar que el cantante está imputado por los delitos de “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas” en perjuicio del denunciante, identificado como Darío Gastón Torres, y de “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples” respecto a Rosa Catalina Passi.

“Advertimos que los fundamentos expuestos en la apelación -reiteramos- reeditan en forma casi textual los formulados en la oposición a la elevación a juicio, la cual -obviamente- se presentó en la instancia de grado con antelación a que el a quo dictara el decisorio que hoy se impugna”, remarcaron los jueces.

En ese sentido, señalaron: “Por no adecuarse a las formas delineadas en el ritual para la viabilidad del recurso de apelación, no queda otro camino que desechar la protesta contra la resolución que no hace lugar al sobreseimiento de Valenzuela, ni a la mutación del marco típico solicitada, y eleva a juicio la causa que se le sigue”.

L-Gante fue liberado el pasado 8 de septiembre tras permanecer casi cien días detenido en la DDI de Quilmes. La Cámara le revocó el arresto domiciliario y le confirmó la preventiva luego de que el fiscal Villalba y los defensores de las víctimas apelaron la liberación. Pero la decisión de los jueces no implicó que el músico debiera volver de inmediato a prisión, ya que la medida fue apelada. Eso queda pendiente aún.

Sobre el caso, hay que recordar que al músico lo detuvieron en el country del Banco Provincia de General Rodríguez, en el marco de una serie de allanamientos que se realizaron en sus propiedades, en una causa donde se lo investigó por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Lo acusaron de amedrentar a punta de pistola a dos empleados municipales, luego de que varios de los integrantes de la banda de amigos denominada La Maflia fueron demorados tras un altercado con otro grupo a la salida de un boliche.

“El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se los llevó”, describieron las fuentes sobre lo que sucedió esa noche. Luego, hizo unas pocas cuadras y, dentro del barrio Bicentenario, halló y amenazó a la segunda víctima para que ingrese a su auto, “en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable”.

Los mensajes manuscritos de L-Gante cuando estuvo preso.

Tras su salida de prisión, el músico declaró ante los medios y contó su vivencia tras las rejas. “Estar acá es más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo para pensar de buena manera, y que justicia se haga siempre”, señaló en compañía por su abogado y su manager, Maxi El Brother.

Durante sus días en la celda número 4, el cantante estuvo activo en las redes sociales, y publicó canciones con cierta regularidad, ya que, según contó, aprovechó el encierro para componer nuevo material. “Tengo más de 50 canciones, tres discos para lanzar a las plataformas, mi música me mantiene libre, quisieron hacerme daño, pero me hacen más fuerte en mis convicciones”, señaló en un escrito donde detalló que hay L-Gante para rato.

“Un artista con su música entretiene y con mi ‘ejemplo’ de superación motivé y soy de referencia para muchos emprendedores y colegas que le dan trabajo a mucha gente y mueven la economía”, continuó en referencia al negocio que hay a su alrededor y lo que genera la industria del entretenimiento. (con información de Infobae)