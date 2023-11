El Club Villa Muñiz sufrió tres robos en lo que va de noviembre

Por tercera vez en lo que va de noviembre, desconocidos irrumpieron en las instalaciones del Club Villa Muñiz con el propósito de robar.

El viernes 3, los ladrones ingresaron y sustrajeron 40 metros de cable; el lunes 6, por su parte, se llevaron otros 50 metros. Anoche, el blanco fue una garrafa.

Los hechos se produjeron en las instalaciones ubicadas en la primera cuadra de la calle Araucanos, donde alrededor de un centenar de niños y niñas participan en actividades deportivas.

En el primer episodio de robo, las cámaras de seguridad estaban operativas. No obstante, según explicaron las autoridades de la institución, los desconocidos "trabajaron detrás de donde se ubican las cámaras".

En esa ocasión, se sustrajeron cuarenta metros de cable que servían para la iluminación del predio.

En la mañana del lunes 6, una de las responsables del club se dirigió directamente a las cámaras, que estaban funcionando nuevamente, para verificar el estado de las instalaciones. Fue en ese momento cuando se percató de que carecían de señal.

Ante esta situación, se dirigió a la cancha y descubrió que, una vez más, se habían robado todos los cables de la cámara recién reinstalada, además de otros, alcanzando casi los 50 metros.

En la madrugada de hoy, María del Carmen Corvalán, una de las fundadoras del club, descubrió que habían forzado la puerta de un cuarto e ingresado para robar una garrafa, adquirida durante la semana y que, según relató, estaba prácticamente llena. "Todos los días le damos leche a los chicos", añadió.

En esta ocasión, no contaban con cámaras de seguridad, ya que decidieron no reponer nuevamente los cables, por lo que no pudieron observar nada.

El club, que este año cumplió los 29, alberga a más de cien niños, proporcionándoles un espacio para la práctica deportiva y una merienda.

Con el esfuerzo de madres y padres, el club ofrece no solo la oportunidad de jugar al fútbol, sino también un espacio de contención y acompañamiento.

Al igual que otras entidades deportivas de la ciudad, en particular las barriales, la delincuencia representa un obstáculo difícil de superar.

Cabe destacar que durante el año pasado, la institución sufrió al menos tres robos.