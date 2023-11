Emanuel Dambolena: "Los sueños están para cumplirse"

Emocionado hasta las lágrimas, Emanuel Dambolena vivió el título y el ascenso de San Francisco.

Es que el emblema del Santo se perdió buena parte del año producto de una lesión en la cadera. Pero anoche, en el triunfo ante Comercial, tuvo revancha y participó del logro ingresando en el segundo tiempo.

"Hacía mucho que merecíamos vivir todo esto. Es algo increíble. No hay palabras para poder explicarlo", dijo muy emocionado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego analizó el éxito ante Comercial por 2 a 1, tras dar vuelta el resultado.

"Las finales son así. Sabíamos que se iba a dar así, pero cuando uno hace las cosas bien, y le pone el corazón, podes sacar adelante un partido como este. Y los sueños están para cumplirse", resaltó.

"Esto es para mi Viejo (por Jorge Dambolena) que dejó la vida en San Francisco y para toda la gente. Lo que vivimos esta noche (por anoche) es algo inolvidable. Esto es lo mejor que me pasó en mi carrera y no me salen las palabras para explicar todo lo que estamos viviendo", cerró.

Por su parte, el talentoso Matías Soto Torres también habló de la conquista del elenco de Villa Italia.

"Sentimos una felicidad absoluta. Creo que se hizo un trabajo notable en todo el año y fuimos justos ganadores del Promocional. Lo terminamos de coronar de la mejor manera porque hicimos un partidazo", declaró.

"Más allá de que arrancamos abajo en el marcador, estuvimos tranquilos, seguimos jugando y lo ganamos merecidamente. Sinceramente estoy muy feliz por los chicos, por el cuerpo técnico, los dirigentes y la gente. Fuimos una gran familia y quedó demostrado. Y de paso dejame agradecer a mi familia, que siempre está: a mi Viejo, a mi mujer y a mi hija", amplió el estratega Santo.