Nahuel Durán: “Hoy me siento un arquero mucho más completo”

Cultor del perfil bajo y casi en silencio, Nahuel Durán se ganó el arco de Huracán y la consideración del ambiente en el fútbol liguista.

Al arquero de 23 años le tocó entrar por la sanción de Ezequiel Alonso y no largó más el arco del Globo, con notables actuaciones, incluso siendo determinando en la definición del Apertura.

El ex Olimpo también la rompe en el Clausura, con 9 vallas invictas en 15 partidos. Y se ilusiona con cumplir un sueño.

--¿Qué se siente estar tan cerca de lograr el título?

--Sinceramente tenemos muchísima ansiedad porque sabemos que estamos a 90 minutos de ganar una final que te premia todo el año de laburo. Es una linda sensación y a la vez una presión porque estamos muy cerca, pero también sabemos que será un partido durísimo. No vemos la hora de que llegue el ese encuentro.

--¿Por qué llegaron a esta altura del campeonato siendo protagonistas de todas las competencias?

--Si llegamos hasta acá peleando todos los frentes es por el trabajo que se hizo en todo el año y por el gran grupo que se formó. La verdad que el grupo es todo porque siempre tiramos para adelante, ninguno se queja, ninguno discute, todos son positivos. Estamos todos muy unidos desde que comenzó la temporada y eso fue clave.

--¿Qué partido imaginás contra Bella Vista?

--Creo que la final será muy disputada. Los dos equipos tratan de jugar y que imponga su juego tendrá más chances de ganar. Imagino que será un lindo partido, con mucha intensidad y muy interesante de ver para el espectador.

--¿Pesa que no le hayan podido ganar en el Bule en los dos partidos que jugaron?

--No creo que nos pese, pero sí sabemos que es un adversario durísimo, que las dos veces que vino al Bule se hizo muy fuerte. Nos ganaron un partido y nos empataron otro y en ambos partidos nos generaron situaciones. Se nota que no les pesa jugar en nuestra cancha, pero tenemos que preparar el partido como cuando jugamos de local. Nos conocemos muy bien y vamos a salir a jugar con la idea de ser protagonista y definir todo en este partido. Después, se impondrá el que se levante mejor ese día.

--¿Llegaron los dos mejores a la definición?

--Ellos laburaron mucho, incluso en el Apertura también fueron protagonistas. Creo que los dos mostramos mucha perseverancia en el año y la verdad que el torneo de la Liga del Sur es muy competitivo. Todos los partidos fueron muy igualados y durísimos. Igualmente, por algo, los dos equipos fueron los que más puntos sacaron en la temporada. Será una linda definición.

¿Qué pensás del rival?

--Es un rival que respeto mucho, que tiene muy buenos jugadores y un gran entrenador. Es un adversario difícil, pero tenemos que hacer nuestro juego.

--¿Qué balance hacés de tu temporada?

--El balance es muy bueno, de menor a mayor. No arranqué jugando, pero se dio lo de empezar a atajar en el Apertura y no salí más. Creo que mejoré y progresé muchísimo en este año. Hoy me siento un arquero mucho más completo del que empezó la temporada. Creo que fue uno de mis mejores años y, además, aprendí muchísimas cosas.

--¿Te imaginabas jugar tantos partidos teniendo por delante un referente como Eze Alonso?

--Sinceramente no me lo esperada. Si bien uno trabaja para ganarse el puesto y quiere ser siempre titular, sabía lo que significa Eze para el club. Pero la competencia es muy sana, nos llevamos muy bien y, la verdad, que los dos entrenamos muy bien. Y eso nos hizo muy bien a los dos. Creo que cualquiera de los dos está para jugar.

“Además es muy buena persona, siempre tira para adelante y es un referente del plantel. Y valoro mucho todo lo que me ha transmitido”, amplió.

--¿En qué aspectos del puesto sentiste que creciste?

--Creo que en el tema del posicionamiento, sobre todo a la hora de enfrentar al delantero. También mejoré en el juego aéreo y el trabajo con los pies. Fue un año muy positivo en todo sentido. También le tengo que agradecer a Gero (Tieser), quien hizo un muy buen trabajo.

--¿Qué significa para vos estar peleando un título en la Liga del Sur?

--La verdad que a principio de año no me esperaba estar jugando esta clase de partidos, sobre todo si tenemos en cuenta que si ganamos el próximo somos el campeón de la temporada. Se dio todo muy redondo y es algo muy lindo para uno, sobre todo porque se valora el esfuerzo que se hace en todo un año. Y sería hermoso cerrar un año inolvidable.

EL NUMERO

28

Son los partidos que lleva disputados en lo que va del 2023 en el Globo. En el Apertura mantuvo 4 veces la valla invicta y en el actual Clausura 9. De los últimos 7 cotejos, apenas le marcaron un tanto. (*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.