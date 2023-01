Villa Mitre: la intervención urbana finalizará a mitad de año

Con la instalación de algunos equipos y del obrador, además de los primeros movimientos de suelos, el municipio de Bahía Blanca comenzó la intervención urbana en dos sectores puntuales de Villa Mitre, como son la calle Garibaldi entre Alberdi y Maipú, y la peatonalización de Falucho.

La estimación que tienen desde la comuna es que los trabajos en cada cuadra de Garibaldi llevarán aproximadamente dos meses: en cada uno de esos casos se cerrará la calle al tránsito en esos 100 metros. Serán seis meses en total, el mismo tiempo que insumiría toda la peatonalización de Falucho.

De acuerdo al presupuesto oficial, los trabajos insumirán unos 228 millones de pesos: 90 millones para esta última y 138 para las tres cuadras restantes. A grades rasgos, entendiendo que por la modalidad de la licitación no debería haber retrasos, se espera que en agosto se puedan estar cortando las cintas de la inauguración.

“Lo que estamos haciendo es un ordenamiento de la movilidad: sobre Garibaldi no se cambiará la geometría, sino que solo se pondrán orejones en las esquinas para dar una mayor seguridad al peatón; no vamos a sacar boxes de estacionamiento”, dijo la directora de Planificación Urbana, Victoria Ramón.

Al respecto, aclaró que sobre calle Falucho solo podrán ingresar los vehículos de los frentistas, de manera que “nada pueda perjudicar el paso peatonal”. Para reemplazar a los que se perderán, se habilitarán 100 nuevos boxes de estacionamiento en la Avenida del Trabajo, a pocos metros de allí.

Según explicó, la fisonomía con que quedarán estas calles será similar a la que se observa en el centro de la ciudad.

Victoria Ramón, directora de Planificación Urbana

“La gente tendrá un lugar mucho más verde, generando un espacio de convocatoria y encuentro. Para esto tuvimos varias charlas con vecinos y comerciantes, a quienes tratamos de dar respuesta a todas sus inquietudes”, dijo.

Ramón consideró que las históricas Cinco Esquinas de Villa Mitre son un espacio que necesita una puesta en valor.

“Sin embargo, hoy en día es un sitio totalmente vincular: no se puede disfrutar de otra forma que no sea pasando con el auto; no se puede visualizar ni hay perspectiva y nuestra idea es poner en valor la zona que puedan tener más convocatoria”, manifestó.

Pablo Bianco, director de Espacios Públicos

Por su parte, el director general de Espacios Urbanos bahiense, Pablo Bianco, señaló que la idea es “molestar lo menos posible” al vecino durante la duración de la obra.

“No tenemos alternativa con respecto al corte de tránsito, porque hay intervenciones que se realizan sobre la cinta asfáltica”, explicó.

Además, dijo que una vez concluidos los trabajos, habrá semaforización vehicular y peatonal en las intersecciones de Garibaldi con Alberdi y también en la esquina con Rivadavia.

Por último, aseguró que más allá de estos trabajos no se está contemplando la posibilidad de implementar el sistema de estacionamiento medido y pago en el centro de Villa Mitre, y reconoció que todavía se está estudiando por donde pasarán las ciclovías que se comunicarán desde la zona de Las Tres Villas con Falucho y Montevideo.

De qué se trata

La intervención urbana en Villa Mitre prevé la remodelación y refacción en las veredas en tres cuadras de la calle Garibaldi, entre Alberdi y Maipú,) y la peatonalización de Falucho, entre Maipú y Caseros. El objetivo que se persigue es potenciar el sector a través del ordenamiento de las veredas y calle.

Según se explicó, la acera mantendrá la misma geometróia y lógica de dos carriles, más uno de estacionamiento y otro de colectivo.

En las veredas se unificará del solado con baldosas tipo Blanggino, y se ensancharán en el sector de las esquinas -tipo orejones- para facilitar y alcanzar un cruce peatonal más seguro. A esto se sumará el nuevo mobiliario urbano (con bancos, cestos de basura, bicicleteros) y rampas de accesibilidad,.

También se procederá a la demarcación vial de módulos de carga y descarga, paradas de colectivos, estacionamiento de autos y motos. Además se colocará iluminación pública, semáforos vehiculares y peatonales.

Finalmente, se plantarán ejemplares de lapacho rosado y jacarandás, junto a especies arbustivas.

Por su parte, debido a la peatonalización de Falucho se crearán 100 nuevos módulos de estacionamiento sobre la Avenida Napostá (Avenida Del Trabajo).

También se colocará mobiliario urbano, rampas de accesibilidad, solados podotáctiles, iluminación, semáforos peatonales, canteros parquizados y plantación de nuevos árboles.