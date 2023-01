Chelsea vuelve a la carga por Enzo Fernández con una exorbitante oferta

El Chelsea volverá a la carga por el argentino campeón del mundo Enzo Fernández con una suculenta oferta al Benfica, que hace pocas semanas había rechazado la propuesta inicial.

El conjunto inglés, a principio de años, había llegado a un acuerdo para adquirir los servicios del futbolista de la Selección argentina, pero a la hora de la verdad, los de Londres no estuvieron ni cerca de la cláusula de recisión, que es de 120 millones de euros.

Sin embargo, esta semana llegará una nueva propuesta a las Águilas por parte del equipo de la Premier League: según el diario Record de Portugal, Chelsea ofrecerá por Enzo Fernández la suma de 100 millones de euros más alguno de sus jugadores en un intercambio como para no tener que desembolsar por completo la cláusula de rescisión.

Si pagaran los 120 millones, el conjunto portugués no puede hacer nada por retener al campeón del mundo. Pero con una propuesta inferior, la puede rechazar sin problemas. De hecho eso es lo que asegura Record que sucederá apenas llegue la oferta: Rui Costa, presidente del Benfica, se mostraría inflexible por el ex River y "solo se va por la cláusula".

En caso de no llegar a un acuerdo, el Chelsea tiene como alternativa a otro integrante de la "Scaloneta" que alzó el ansiado trofeo en Qatar 2022 y se trata de Alexis Mac Allister.

El medio inglés The Guardian asegura que el mediocampista es otra chance que maneja el conjunto "Blue" para reforzar ese sector de la cancha. El ex Argentinos Juniors es otro que llamó la atención de clubes importantes de Europa tras su actuación en el Mundial, pero al igual que sucede con Caicedo, difícilmente el Brighton and Hove quiera desprenderse de Mac Allister en medio de una temporada que los tiene peleando por ingresar a competencias europeas.

Por su parte, Chelsea hace pocos días presentó al ucraniano Mykhaylo Mudryk, por el que pagaron 100 millones de euros al Shakhtar Donetsk, pero lejos de retirarse del mercado tras semejante inversión, promete ir por más y los argentinos son el objetivo. (NA)