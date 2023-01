Cómo está Nahitan: el niño que se quemó las manos y movilizó a un pueblo

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

El 9 de marzo, Nahitan Valencia, el niño pringlense cuya historia de vida conmovió no solo a su pueblo sino a grandes figuras del básquet como Pepe Sánchez y Pancho Jasen, quienes apoyaron una movida solidaria ligada al deporte, se someterá a la sexta cirugía de miembros superiores en el Hospital Garrahan de Capital Federal.

“Es un nene feliz. Hablo de él y se me corta la voz. Es mi hijo. Pasamos muchas cosas y hoy está bien, no bien como uno quisiera, pero bien. Juega con sus hermanos Luana y Mateo y también con los hermanos por parte de su mamá”, dijo su papá, Pablo Valencia.

Nahitan, junto a Mateo, uno de sus siete hermanos.

Su vida cambió en octubre de 2021 cuando, al año y medio de edad, sufrió un accidente doméstico: se derramó agua hirviendo sobre los brazos y se quemó desde los codos hasta las manos.

Desde entonces, debió pasar por cinco intervenciones tanto en el Instituto del Quemado como en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Le hicieron injertos de piel de su propia pierna y le separaron los deditos de las manos. Además, afrontó variados tratamientos y aún hoy debe llevar vendas.

“Me pone contento poder contar como está Nahitan. Fue muy complicado. Cuando Nahi llegó a Buenos Aires no pensaban que solo se había quemado sino que tenía manos de cristal, por cómo las tenía. Sus manos parecían un capullo, un pimpollo de rosa cuando está cerrado”, mencionó.

Debido a que las primeras terapias (y las idas y vueltas a Buenos Aires) eran muy costosas económicamente para la familia la comunidad pringlense organizó eventos para recaudar fondos para el pequeño y darle apoyo en el peor momento. En aquella oportunidad se llevó a cabo, por ejemplo, un encuentro de Básquet Solidario. Figuras del deporte y el humorista pringlense José Luis Gioia grabaron un video motivando a la población a colaborar.

A poco más de un año de aquellos sucesos está por empezar el jardín y lentamente fue recuperando algunas funciones.

“No me lo pude llevar de vacaciones por el tema del sol, hay que cuidarlo mucho. Se defiende: puede comer, puede jugar, tiene sus juguetes. Estoy super feliz por como está. Imaginate que nos decían que podía perder una mano o tener unos dedos menos. Que hoy tenga su manito y pueda agarrar las cosas es un montón. No puedo pedir más”, expresó.

“Llegó muy complicado al Instituto del Quemado y si no lo hubieran atendido en el Garrahan podría haber perdido las manos. Fueron demasiadas cosas para él y para todos”, dijo.

Aseguró que este tipo de afecciones suelen llevar largos períodos de recuperación.

“Nahitan va bien aunque no nos garantizaron nada. Siempre nos dijeron que las manitos no se van a recuperar un 100 por ciento, no es un proceso tan sencillo. Es importante contarle a la gente cómo está”, dijo.

Al principio sus manos estaban cerradas, encapsuladas, y tuvo que hacer un tratamiento muy caro para estar mejor. Requería kinesiología y la atención de una terapista ocupacional. En la actualidad, la familia recibe apoyo del Municipio y del área de Acción Social del Hospital local.

Junto a su hermana Luana.

“Nahitan debe usar unas vendas especiales para este tipo de quemaduras, para que no se sigan contrayendo las articulaciones y las va a seguir usando un tiempo largo”, dijo.

“Él está bien, maneja dos dedos de cada mano, el pulgar y el índice, y mueve un poco el dedo chiquito. Usa los dedos que son pinza, pero los otros dos les quedaron prácticamente cerrados”, indicó.

Médicos y demás profesionales de la salud que lo atendieron expresaron a la familia que la recuperación podría extenderse con operaciones hasta sus 18 años.

“Sus manos no volverán a ser las de antes porque hubieron recaudos y cuidados que no se tuvieron en cuenta en las primeras atenciones. Eso quedó en el pasado, ya está, ahora solo tenemos que pensar en que las manos de Nahi se recuperen”, subrayó.

El 1 de marzo empezará el jardín y días después viajará a Buenos Aires para operarse nuevamente.

Las imágenes de Nahi lo dicen todo: con su gato, con una sonrisa, disfrutando de sus hermanos, manipulando los alimentos solito y, lo más importante, con una nueva oportunidad para salir adelante, a pesar de todo.

Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación sobre cómo proceder ante una quemadura

Si la quemadura es superficial, puede bastar con abrir la canilla de agua fría y poner bajo el agua la zona afectada.

Si la quemadura es más grave: tranquilizá a la persona que se quemó, sacale ropa, anillos, pulseras y cinturones cercanas a la zona afectada. Hacé correr agua fría de la canilla sobre la parte que se quemó. Llamá al Sistema de Emergencia Medica o llevá a la persona a una guardia médica. No coloques ningún remedio, crema, hielo, dentífrico u otro producto casero en la zona, ya que puede agravar el daño. Si aparecen ampollas, no las abras.