Limousin: ¿Cuáles son las opciones más rentables para el productor de la raza?

En la performance a campo se observó el beneficio de los biotipos Limousin y Limflex sobre el británico, siguiendo la tasa de retorno de la inversión que procisa cuánto ganó el ganadero por cada peso invertido.

Al analizar la faena se demostró cómo el rinde potencia el ingreso y mejora el margen bruto por cabeza.

Además, cuando se relaciona la producción con la comercialización, el abastecedor tiene ventaja al momento de comprar tropas con mejores rindes y buena calidad de carne.

El estudio concluye en que, cuando el productor elige el mejor biotipo animal para su planteo, no sólo obtiene un beneficio propio en lo productivo y económico, sino que tracciona a los siguientes eslabones de la cadena, logrando eficiencia en la industria y la comercialización.

Ing. Agr. Aníbal Pordomingo, del INTA Anguil, en la provincia de La Pampa.

¿De qué se trata? De un estudio encargado por la Asociación Argentina de Criadores de Limousin (AACL), que midió la performance —a corral y rinde al gancho— de animales de la raza, sus cruzas con Aberdeen Angus y con razas británicas.

El trabajo determinó las opciones más rentables para el productor y para el abastecedor que compra ganado en pie, faena y vende al consumo.

La investigación fue dirigida por el Ing. Agr. Aníbal Pordomingo, del INTA Anguil, en la provincia de La Pampa.

El estudio del equipo de especialistas trabajó sobre el impacto del biotipo animal en el negocio cárnico.

Se midió la performance a corral y el rendimiento de res de animales Limousin castrados y macho entero joven (MEJ), Limflex (50 % Limousin y 50 % Angus) y británicos puros.

Con sus resultados técnicos, el Ing. Agr. Osvaldo Luna, asesor CREA y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), calculó los resultados económicos para productores y abastecedores.

El objetivo fue mensurar el valor del biotipo animal como herramienta para mejorar los márgenes ganaderos y contribuir a la toma de decisiones.

Cómo se hizo

El ensayo se realizó en el Centro Experimental de Nutrición Animal de Biofarma (CENAB), en la localidad de Sinsacate, en Córdoba, con el apoyo del equipo técnico del CENAB.

Las mediciones de carcasa se efectuaron en el Frigorífico Rioplatense.

La prueba duró 250 días y se utilizaron 168 animales: 48 británicos; 24 Limflex; 72 Limousin castrados y 24 enteros (MEJ), distribuidos en 28 corrales, 6 en cada uno y según su procedencia. El diseño representó los sistemas productivos usados a campo.

Los animales británicos llegaron de tres establecimientos de la Cuenca del Salado, con recría pastoril pos destete.

Animales de la raza Limousin utilizados para el ensayo en corrales del CENAB.

Los Limousin castrados —recriados en forma similar a los británicos o a corral—, los MEJ y los Limflex, arribaron de tres campos distintos de las provincias de Córdoba y de Buenos Aires.

Todos los animales se engordaron a corral con dietas de alta energía.

En el feedlot, se midieron aumento diario de peso vivo diario (ADPV); eficiencia de conversión y producción de carne por animal (kilos por cabeza).

Sobre la economía

A los fines del análisis económico, en el estudio se consideró la serie histórica de precios del novillo y el ternero, en dólares oficiales, de los últimos 12 años.

En este caso se tuvo en cuenta como fuente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Movimiento CREA, sobre la base de datos del Mercado de Cañuelas y la plataforma de la publicación Entre Surcos y Corrales.

El costo de la ración, por su parte, se ajustó según el precio del maíz (pizarra Rosario). Así se obtuvieron los gastos directos y el ingreso por venta del animal terminado.

Con estos datos, se calculó el margen bruto (dólares por cabeza); el costo de producción de un kilo vivo de carne (U$S/kg) y la tasa de retorno (margen bruto sobre gastos directos, expresados en %), a los fines de saber cuánto ganó el ganadero por cada peso invertido.

Los Limousin MEJ obtuvieron el mejor resultado económico, considerando el margen bruto mayor (191 dólares por cabeza); el costo del kilo producido más bajo (U$S a 0,89) y la tasa de retorno más elevada (66 %).

En segundo término fue para los Limflex; terceros quedaron los Limousin castrados (recriados a pasto y a corral) y cuartos los británicos, con el menor margen bruto (U$S por cabeza); el mayor costo del kilo producido (U$S 1,04) y la menor tasa de retorno (35 %).

Faenas y rendimiento

De acuerdo con el diseño del Ing. Pordomingo, hubo dos momentos de faena.

El primero fue al terminarse los novillos británicos por observación visual y ultrasonografía para constatar —al menos— 8 mm de grasa dorsal a los 104 días de iniciado el estudio.

Para esa primera faena se eligieron —aleatoriamente— la mitad de los animales de cada corral.

La segunda incluyó a los restantes animales y se realizó, cuando se consideraron terminados, los novillos Limousin, a los 214 días de comenzado el ensayo y siguiendo los mismos criterios.

El orden de mayor a menor rinde de cada tropa se mantuvo en ambas instancias de faena: a 104 y 214 días.

Para los Limousin MEJ, la variación fue prácticamente nula (62,7/62,9 %), siendo la categoría que más rindió. Le siguieron los Limousin recriados a corral (61,2/61,3 %); los Limousin recriados a pasto (60,7/60,4 %); los Limflex (59,5/59,2 %) y los británicos (57,2/58,6 %).

Teniendo en cuenta el precio de venta de la carne (U$S 3,04) y el rendimiento al gancho de cada tropa, se llegó al precio promedio de los animales: el mayor para los Limousin MEJ (U$S/kg 1,91) y el menor para los británicos (U$S/kg 1,76).

Respecto de la comercialización, para evaluarla se analizó el caso del abastecedor que compra un novillo en pie, lo lleva al frigorífico para faenar y vende la carne a terceros.

Partiendo de los gastos de compra del animal, de faena, flete e impuestos, se llegó al gasto total incurrido para cada biotipo y, por otro lado, se tomó el precio promedio de venta de la carne (U$S/kg 4,5) a minoristas como carnicerías y supermercados.

Según el diseño del Ing. Agr. Osvaldo Luna, para determinar el rendimiento y el peso de la res logrado por el matarife se tomó el valor promedio de ambas faenas del ensayo.

Las tres categorías de Limousin fueron las mejores alternativas para el abastecedor (MEJ, U$S 1,63/kg; recría a corral, U$S 1,47/kg, y recría a pasto, U$S 1,44 kg), permitiéndole comprar tropas de mejor rinde y obtener más kilos de carne por res, seguidos por los Limflex (U$S 1,38/kg) y los británicos: U$S 1,30/kg. (Prensa Limousin).

La Raza Limousin y el ganado Limflex en la Argentina

La historia señala que, en la década de 1960, la Argentina fue de los primeros países en importar rodeos seleccionados Limousin desde Francia.

Los resultados obtenidos en cuanto a la adaptación al país, fertilidad, desarrollo y aptitud carnicera colmaron las expectativas y están avalados por más de 50 años de producción comercial en grandes establecimientos de distintas provincias y ambientes de la geografía agropecuaria argentina.

Además, la Asociación Argentina de Criadores de Limousin (AACL) controla el registro del ganado Limflex, que surge de los cruzamientos entre Limousin y las razas británicas.

Mediante ellos, el productor puede decidir con flexibilidad —desde un 50 % en adelante— qué porcentaje de sangre Limousin necesita para su explotación.

Es el cruzamiento industrial más eficiente y potente de la ganadería vacuna, que sintetiza las mayores fortalezas del Limousin y las razas británicas, brindando —de acuerdo con la Asociación de Criadores— al productor la más alta gama de soluciones probadas.

Mónica Schmale sigue en la presidencia

Tras la renovación de autoridades de la Asociación Argentina de Criadores de Limousin (AACL), la productora Mónica Schmale seguirá en el cargo de presidenta de la comisión directiva hasta 2024.

Los integrantes de la CD, así como su representatividad, son los siguientes:

—Presidenta: Mónica Schmale, de la cabaña Don Federico, en Castelli, provincia de Buenos Aires.

Mónica Schmale, la titular de la AACL.

—Vicepresidente: Juan Pablo Murguía Lattanti, de la cabaña La Cotidiana, en Chenaut, Buenos Aires.

—Secretario: Ariel Griffa, de la cabaña La Madreselva, de Balnearia, en Córdoba.

—Tesorero: Carlos Odriozola, de la cabaña Las Martas, en Rauch, Buenos Aires.

—Vocales titulares: María Antonella Luchessi, de la cabaña Don Federico, en Castelli, Buenos Aires; Ana Romanutti, de la cabaña Don Facundo, en Avellaneda, Córdoba; Ezequiel García Ramón, de la cabaña El Ombucito, de Raíces, en Entre Ríos y Silvina Martínez, de la cabaña La Esmeralda, en Iriarte, Buenos Aires.

—Vocales suplentes: Josué Quesada, de la cabaña La Juana, en Santa Regina, Buenos Aires; Juan José Neiman, de la cabaña La Pausa, en Intendente Alvear, provincia de La Pampa); Ariel del Carre, de la cabaña La Tarde, en General Rodríguez, Buenos Aires y Diego Brauer, de la cabaña Don Mateo, en Isletas, Entre Ríos.

—Comisión Fiscalizadora 2022/2023: Luciano Castrillón, de La Esmeralda, Iriarte, Buenos Aires; Juan José Chiaravalle, de la cabaña El 77, en Luján, Buenos Aires y Francisco Aguilar, de la cabaña Las Emilias, en Mercedes, Buenos Aires.