El reclamo del abuelo de Lucio Dupuy: "Ningún colectivo de Derechos Humanos ni el Estado nos preguntaron cómo estamos"

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, hizo un fuerte reclamo contra las organizaciones y el Estado por no comunicarse con la familia tras el crimen del nene de 5 años. Además, apuntó contra la jueza que le dio la tenencia del menor a la mamá, acusada como presunta asesina del niño.

"Ningún colectivo, ni organismos de derechos humanos, ni el Estado nos preguntaron cómo estamos. Seguimos consternados, con el mismo dolor", afirmó el abuelo de Lucio Dupuy. Y apuntó contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester por la custodia del menor: "Es inoperante y no tiene sentido común".

;El 2 de febrero se conocerá la sentencia que recibirán Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja. Las dos se encuentran acusadas de torturar, violentar sexualmente y asesinar a golpes al niño de 5 años.

"Acá hay una jueza inoperante. No tuvo sentido común, no trabajó. Sin mirar el expediente le chantó la firma y le revocó la tenencia que tenía mi hijo mayor y se lo devolvió a la progenitora. Con la firma esa en el expediente, sentenció la muerte de Lucio", dijo.

Y continuó con su relato: "Nos imaginábamos que Lucito podía estar vendiendo droga en la calle siendo muy pequeño, dentro de cuatro o cinco años. Sabíamos y la jueza sabía que la mamá consumía y vendía droga. La vida que llevaba era mala. Drogándose en las plazas de Santa Rosa, teniendo fiestas clandestinas cuando estábamos en plena pandemia y no se podía hacer fiestas. Aun así, le devolvió a Lucito a la mamá. Y fue el desenlace fatal para él. La jueza es inepta, inoperante".

"Se negó todo el Estado. Se hizo vista a un costado. La sociedad, lamentablemente, también. Nadie denunció el caso de Lucio. Las veces que entró hospitalizado, en la escuela tampoco se dieron cuenta. La policía que fue a golpearle la puerta a la casa y cómo estaba la música alta, se fue", afirmó Ramón Dupuy.

El asesinato de Lucio ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando el niño murió a raíz de los golpes recibidos (Foto: archivo).

Ramón Dupuy también profundizó en los detalles más escalofriantes de la autopsia del menor.

Y describió cómo fueron las últimas horas de su nieto: "En la autopsia presentaba un montón de cosas que todavía no se han dado a conocer. Pero Lucio muere por la semejante paliza que le pegaron, estropeándole todo el cuerpo. El suceso final fue que una de ellas estuvo parada sobre la espaldita de él hasta que le estallaron los pulmoncitos".

"Le cortaron sus genitales, le quebraron su cadera, le quebraron siete costillas, le quebraron una clavícula. Es horrendo lo que le hicieron a Lucio. Para mí ellas (las asesinas de Lucio) están muertas, no existen y por más cadena perpetua que les den, a mí a Lucito no me lo devuelve nadie", concluyó. (Fuente: A24)