Moria Casán cruzó duramente a quienes la criticaron por usar bikini

Moria Casán fue duramente cuestionada por usar bikini en las redes sociales. Se viralizó un video en el que se puede ver a la diva cocinando huevos revueltos en malla de dos piezas y luego, una imagen en la que aparece sin problemas mostrando su cuerpo en la playa.

Pero Twitter no perdona: recientemente trascendió una publicación en la que una usuaria subió aquella foto criticándola no sólo por su forma de vestir en la playa, sino también por el cuerpo que tiene. “Tápese señora. Ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, escribió la mujer seguido de emojis con cara de asco.

El posteo tuvo algunos comentarios que siguieron la línea de la usuaria, pero la mayoría de ellos fueron de repudio hacia aquellas palabras por tener prejuicios respecto a los cuerpos ajenos.

“¿A vos qué car... te importa lo que ella se ponga encima? Ella o cualquier otra persona, sea de la edad que sea y tenga el estado físico que tenga”, fue uno de los comentarios que se pudo leer en la publicación.

Otra de las que escribió en el posteo fue la One, quien le respondió: “Tapate vos, imbécil”. Y posteriormente, subió en su cuenta oficial: “Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuta. Aclaro que el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tattoo predilecto. Mi cesárea y la playa es la Bristol. Grasa + celulitis + cesárea =libertad”.

“El soutien es de lencería y el bikini un Moschino autentico, no de Senegal, jasa de los 90. Thanks x mostrarme, amé la Bristol, gente anticareta. Cuando fui al mar, pisé una milanesa y orgasmeé. #Prueben”, agregó fiel a su estilo.

Por su parte, la portavoz del Gobierno Gabriela Cerruti también sumó un comentario: “Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga. Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida. Gracias @Moria_Casan por tu libertad. #Larevoluciondelasviejas te banca mucho”.

El video

Una de las imágenes que más se viralizaron en estos días fue la de la exvedette cocinando un huevo revuelto en bikini, sin filtros, efectos, retoques ni maquillaje y con el pelo recogido.

“Acá la tengo a Moria, diva total. Es una reina, haciendo huevos revueltos. Para los que dicen: ‘Hace de todo’. Sí, hace de todo mi amiga: la cama, huevos revueltos, es completita... Y hoy debuta en Brujas, encima. De no creer”, relata su amiga, quien la graba en el momento. “Los esperamos, los queremos”, agrega Moria, invitándolos a todos al teatro.

Tiempo después, la propia diva fue quien compartió el video y en la publicación le agregó la receta: “En bikini, cocinando huevos revueltos. Paso receta: 3 huevos, los coloco con cuidado en una vasija, le pongo sal y un toque de leche. Lo revuelvo, pongo manteca en un sartén a fuego medio, sigo revolviendo y sacó antes porque se sigue cocinando en el plato”, detalló. (NA)