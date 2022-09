Las Pelotas viene a Bahía para presentar "Es así", el disco que la pandemia pausó en el tiempo

Las Pelotas se reencuentra con el público bahiense luego de la pandemia, que los alejó de los escenarios a pocos días de haber lanzado Es así, el álbum que recién ahora pueden presentar en vivo a pesar de que vio la luz en el 2020.

"El disco quedó truncado, había salido el 6 de marzo a la venta. Venía con presentación y gira, pero se suspendió todo. Estamos reactivando eso, aunque ahora no es nuestro último disco porque hicimos uno de versiones en la pandemia", explicó su bajista, Gabriela Martínez, en comunicación con La Nueva.

Es que el año pasado el grupo sacó Versiones desde casa, en el que actualizaron algunas de sus canciones con lo que cada integrante podía aportar desde su hogar.

Martínez dijo que "se siente la necesidad, la energía acumulada" del público en los shows que están llevando adelante. "Se siente vibrar y la nuestra también, es recíproco", comentó.

Foto: Theo Lafleur

Si bien admitió que ya les "está picando el bichito" de juntarse a componer otra vez, por ahora están enfocados en los recitales. Y que a pesar de que en las giras pasan mucho tiempo juntos, no son los mejores momentos para trabajar en nuevas canciones.

"Nos juntamos mucho en las sierras de Córdoba y ahí no te podés distraer, porque no hay mucho para hacer más que caminar por senderos o mirar las montañas. En las giras estamos más cansados y en movimiento de un lugar a otro, así que mucho no se compone. En el camarín por ahí hacemos alguna tocada, pero con temas que hace mucho no hacemos, que nos sorprenden", contó Martínez.

Por último, destacó que un buen número de jóvenes se acercan a sus recitales, a pesar de que hoy en día estén de moda otros géneros musicales. "Me asombra mucho que en los shows nuestros podés encontrar una amplitud de edad increíble, distintas generaciones de la misma familia, y es algo hermoso", expresó la bajista.

Junto a ella tocan Germán Daffunchio (voz, guitarras), Tomás Sussmann (Guitarras), Sebastián Schachtel (teclados), Gustavo Jove (batería), Gaspar Daffunchio (guitarras) y Alejandro Gómez Ferrero (trompeta, coros, percusión).

Las Pelotas se presenta esta noche, a las 20, en el Club Estudiantes. Las entradas pueden comprarse en TicketBahia.com.