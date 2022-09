Daniel Laurín, tras la brutal agresión: “Solo atiné a defenderme”

El reconocido locutor bahiense Daniel Alejandro Laurín fue víctima de fuertes agresiones esta tarde por parte de dos vecinos menores de edad, a raíz de un conflicto con un perro.

“Tengo la boca muy hinchada y dolorida porque recibí un fierrazo en la parte izquierda del rostro”, dijo ante la consulta de La Nueva.

Además, dio detalles sobre cómo se fue desarrollando el suceso, que ocurrió cerca de las 19 en Chacabuco al 2600: “Estábamos afuera de casa, yo llegaba de hacer unas compras y mi señora me dice que había tenido un altercado con una vecina del sector de la vuelta de casa por un perro pitbull suelto”.

Expresó que en ese momento sus hijos se encontraban jugando en la vereda y además “tenemos una cachorrita chiquitita, que para el pitbull es un bocado”.

La cuadra de calle Chacabuco donde ocurrió el hecho. (Captura Street View)

Y continuó con su relato: “Al rato viene una señora con una botella de fernet en la mano a agredirnos y nos comienza a insultar, muchas malas palabras”.

“Meto los nenes adentro, justo pasaba un móvil policial y le digo a ver si se la pueden llevar o algo, pero venía un policía solo y no pudo hacer mucho”.

A pesar de esto, el policía intentó dialogar con la mujer y disuadirla para que se tranquilizara.

La mujer continuó con las agresiones verbales por lo que Laurín decidió llamar al 911: “Vinieron e hicieron una recorrida en el barrio”.

El problema estuvo cuando se fueron del lugar. “A la media hora aparecen insultándonos dos menores, con fierros y una piedra en la mano”, contó el reconocido locutor.

“Trato de disuadirlos empujándolos porque se me venían encima”, advirtió.

Pero en un momento, el animal de raza pitbull le muerde una pierna y uno de los jóvenes le pega con el fierro en el rostro.

“Me abrió toda la boca y yo lo único que atiné es a defenderme, nada más”, manifestó, lamentándose por lo sucedido.

“Así que cuando me quiso pegar con el fierro, me agaché y me tiró con la piedra que me partió la cabeza”, contó.

“Cuando logro levantarme voy a tratar de sacarle el fierro, ya me dolía todo, y veo que saca un cuchillo y ahí es cuando entramos a forcejear”, dijo.

Y agregó: “Me cortó un dedo, me cortó la otra mano, me siguió pegando con el fierro, ya no podía defenderme de nada”.

Al rato se acercó al lugar nuevamente personal de la Policía porque “mi señora desesperada los llamó”.

Además, Laurín destacó el trabajo del Hospital Penna, donde está siendo atendido. "La atención es excelente, se están portando recontra bien”, concluyó.