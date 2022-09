Icardi irrumpió en una transmisión en vivo de Wanda Nara y le declaró su amor

La mediática Wanda Nara hizo un vivo de Instagram y su marido, el futbolista Mauro Icardi, irrumpió en la transmisión para declararle su amor.

Mientras que la empresaria se asume soltera, el delantero de Galatasaray no se da por aludido. Sin ir más lejos, hace algunos minutos él irrumpió en una transmisión en vivo donde había casi 80.000 personas conectadas y escribió: “Te amo”.

Esta no fue la única declaración que llamó la atención de los usuarios que siguen atentos las noticias sobre la ruptura de la pareja y el supuesto affaire de Wanda con L-Gante.

Es que hace algunas horas, Icardi compartió una foto del tatuaje en el que tiene una “W”, una “M” y un “27″ haciendo alusión a la fecha en la que se casaron y escribió: “Dulce 27″.

Asimismo, publicó una selfie junto a sus hijas, Francesca e Isabella, donde expresó junto a emojis de corazones: “¡Chiquitas lindas! Te extrañamos Wanda Nara. Falta poquito”.

Un año después del polémico affaire entre el futbolista y la actriz, Wanda Nara decidió ponerle punto final a su relación con Mauro Icardi, a quien hace poco le consiguió un nuevo club tras haber sido desvinculado del PSG.

Aunque todos se trasladaron a Estambul para empezar una nueva vida, la mediática ya no quiere vivir al lado de él porque lo considera un “zorro”, según se leyó en un chat privado que difundió el rosarino.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, anunció Wanda en Instagram.

Después de que Wanda Nara confirmara su separación, Mauro Icardi publicó las conversaciones privadas que tuvo hoy con su ¿ex? esposa. Solo estuvieron publicadas durante 30 minutos, ya que como siempre, decidió borrar todo rastro de su impulsividad.

“Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”, escribió él en la captura de pantalla que compartió del chat con la mediática. En otra captura mostró lo que le escribió ella: le preguntó dónde estaba y por qué en vez de dormir con uno de sus hijos elige irse “por ahí”. El jugador de Galatasaray le respondió que no le debe explicaciones porque ella lo dejó: “¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”, disparó, filoso.

“Porque sos mentiroso, de casado y de soltero”, le retrucó Wanda. “¡Somos iguales!”, le contestó él, aparentemente harto de la situación que decidió publicar en sus redes sociales.

En tono amenazante, la mamá de sus hijas lanzó sin vueltas: “¿No me querés decir? Ok, peor para vos”. “¡Qué tóxica!”, comentó Mauro. Con ganas de quedarse con la pelota, y con una palabra que ya había usado en otra ocasión, le indicó a su todavía esposo: “Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme donde estás, vos sabrás.”

Pero tan solo 9 minutos después de ese mensaje, la mediática decidió videollamarlo. No solo publicó la captura del llamado, sino que escribió: “Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos, gordi?”. Y, buscando la complicidad con sus seguidores, compartió una encuesta: “¿Estará soltera o no?”. (TN)