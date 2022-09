Con El Kuelgue y Las Pastillas, llega la etapa más fuerte de la Fiesta de la Primavera en Monte Hermoso

La Fiesta Nacional de la Primavera transitará desde hoy su etapa más fuerte y convocante en Monte Hermoso, donde miles de adolescentes y jóvenes se vienen congregando desde las primeras jornadas de esta semana. "Las expectativas son muy altas", dijo a La Nueva. el secretario municipal de Turismo, Franco Gentili.

Hoy el protagonismo central lo tendrá la banda El Kuelgue, que integran el actor y guionista Julián Kartún (voz), Santiago Martínez (voz y teclados), Juan Martín Mojoli (bajo), Nicolás Morone (guitarra), Pablo Vidal (saxofón) y Tomás Baillie (batería).

Formada hace 12 años, la banda ofrece un show músico-actoral, con toques de improvisación, baile y humor, que cuesta encasillar en alguno de los géneros conocidos.

"Siempre hicimos la música que nos gusta, que por ahí no es lo mainstream. Escuchamos candombe, folklore, jazz y rock. Cuando nos convencimos de que esto estaba bueno, sacamos el primer disco. Pero el término fusión no nos cierra del todo. Así que estamos más cerca de lo urbano que del rock nacional", explicó Kartún tiempo atrás.

"Si bien respetamos los géneros, los encaramos desde un lugar irónico. Eso te da cierto aire para poder jugar. ¿Por qué una cumbia no puede tener un cierre con vientos funkeros? A mí me gusta también la sorpresa en la música. No queremos patear las cosas, sino dar una pequeña patadita", dijo.

El recital comenzará sobre las 21 en la plaza parque General San Martín, con entrada libre y gratuita. Antes actuarán G-tana y habrá una presentación de Delpuerto Freestyle.

Mañana se presentarán en ese mismo lugar la banda El Motín de Aranjuez y, en el cierre de la fiesta, el grupo Las Pastillas del Abuelo, banda formada en el barrio de Balvanera (Capital Federal), hace ya 20 años.

El grupo está compuesto por Juan "Piti" Fern{andez en voz y armónicas, Alejandro Mondelo en teclados y coros, Juan Comas en batería, Fernando Vecchio en guitarras, Santiago Bogisich en bajo, Joel Barbeito en saxofón y coros, Diego Bochi Bozzalla en guitarra y coros.

La banda lanzó 11 discos, pero además cuenta con varios temas sueltos que han tenido mucha popularidad. Uno de ellos es "Dulce", grabado hace muy pocos días con el bahiense Abel Pintos.

Entre los temas más conocidos del grupo figuran El Sensei, Rompecabezas de amor, Permiso y prometo, ¿Qué es Dios?, Tantas escaleras y Skalipso.

Ansiedad

El secretario de Turismo, Franco Gentili, dijo que en el balneario hay "ansiedad, expectativas muy altas y mucha alegría" por la reedición de la fiesta, que estuvo suspendida por dos años debido a la pandemia de Covid-19.

"Poder recuperar nuestro evento emblemático nos carga de energía. Venimos de una temporada de verano excelente, que se extendió hasta mediados de abril con la fiesta Monte Sabores, y mucho movimiento durante algunos fines de semana, así que esperamos recibir a mucha gente", refirió.

"De hecho, desde lunes y martes de esta semana empezamos a recibir a grupos de chicos. Va a ser una gran fiesta", añadió.

El funcionario dijo que hasta mañana estará habilitado el Patio Gastronómico de la Plaza Parque.

Fuentes del balneario indicaron que el kilo de asado se venderá a 3 mil pesos; ensaladas, a $ 400; la docena de empanadas, a $ 2.500; el cono de papas fritas, a $ 400; hamburguesas y choripán, a $ 700; la cerveza tirada, a $ 500; las gaseosas de 1,5 litros, a $ 500; y la botella de vino a $ 800.

También funcionará el paseo de artesanos y escenarios en la costanera y Peatonal Dorrego.

"En este escenario alternativo habrá música todas las tardes y, el sábado (por hoy), un torneo de freestyle", anticipó.

Sobre las condiciones climáticas, Gentili anticipó que no se prevén cambios de escenarios o suspensión de recitales.

"Si se produce alguna lluvia quizá adelantemos o retrasemos algún show, lo que comunicaremos a su debido momento", dijo.

Hoy se presenta el Enduro

Hoy se presentará oficialmente el 10° Enduro de Monte Hermoso con la presencia de pilotos y organizadores.

Será a las 18, en el Centro de Convenciones (Faro Recalada y Pedro de Mendoza), donde se brindarán detalles del evento que se realizará del 7 al 9 del mes próximo.

"Es un evento importantísimo, porque sobre todo muestra la versatilidad de Monte Hermoso para recibir a todos los públicos", sostuvo Gentili.

El funcionario anticipó que en noviembre vendrá también la Fiesta de las Colectividades, "un gran evento deportivo" y la Fiesta de la Cerveza (para abrir en diciembre la temporada de verano).

"Estamos muy contentos de poder recuperar el calendario turístico, como marca el desarrollo y crecimiento de Monte Hermoso. Es lo que nos hace estar contentos: darle cosas a la gente que confía en nosotros", cerró.

Estacionamiento medido y pago

La secretaría de Gobierno informó que hasta mañana no se podrá estacionar en las calles Valle Encantado y Faro Recalada, entre avenida Majluf y Patagonia. Habrá 15 minutos de tolerancia para aquellos que se detengan en las calles mencionadas.

"También se recuerda que hasta el domingo 25 se reactivó el estacionamiento medido y pago", se indicó.

La carga de saldo se podrá realizar a través de los puntos de recarga o de la aplicación AppPark.

La oficina del área, en Fossatty 33, permanecerá abierta de 9 a 21. También se pueden realizar consultas vía mail a estacionamiento@montehermoso.gov.ar o telefónicamente al (02921) 484455