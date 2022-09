TE MOSTRAMOS UN POCO DE LO QUE FUE LA SEGUNDA EDICION DE LA CUBILFEST

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

No hay mal que por bien no venga dicen por ahí, y si hay algo que aprendimos durante el pasado domingo tan lluvioso que tuvimos en la ciudad, es que nuestros fanáticos dicen presente no importa las condiciones climáticas del día. Con mas de 300 personas que dijeron presente a lo largo de la jornada, el Club La Esperanza fue el punto de encuentro para la comunidad gamer de la ciudad.

Con varias propuestas a lo largo de la jornada, que englobaban mas de 7 torneos de diversas disciplinas, La Cubilfest fue un éxito gracias al galardonado torneo de League Of Legends 1v1 patrocinado por los amigos de BVC, a los ya conocidos torneos de Magic: The Gathering y Yu-Gi-Oh! y a los inamovibles clásicos como lo son Counter Strike: 1.6 y FIFA 22.

Como siempre tuvimos la suerte de contar no solamente con un maravilloso abanico de stands que nos brindaron los mejores productos, sino también con la comunidad de Cosplayers de la ciudad que evento tras evento nos eligen como un lugar para ir a mostrar su arte.

Y sin lugar a dudas la frutilla del postre de nuestras propuestas, traída siempre de la mano de nuestros amigos de El Mundo del Videojuego, la experiencia de Realidad Virtual:

Como siempre queremos agradecerle al Club La Esperanza por brindarnos un lugar al cual ya podemos bautizar como nuestra segunda casa, a El Mundo Del Videojuego por ser sin lugar a dudas una fuerza imparable de conocimiento y asistencia técnica, a los amigos de BVC que nos hicieron posible volver a sacar los eventos de League Of Legends a los eventos presenciales y a ustedes, nuestros fieles seguidores, que evento tras evento siempre tienen presente que acá tiramos todos para el mismo lado y nos brindan su amor, su apoyo y su cariño. Sin ustedes nada de esto tendría sentido.

Nos vemos muy pronto!