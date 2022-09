TN en Toay: "Si no hay viento, con seguridad seremos protagonistas", aseguró Seba Pérez

Cambiar la suerte y retomar la senda de los buenos resultados. Esa será la premisa para el bahiense Sebastián Pérez desde mañana en el Autódromo de Toay (La Pampa), donde se abrirá el telón de la novena cita del año para el Turismo Nacional.

Las buenas prestaciones del noble Chevrolet Onix, preparado en el taller familiar de nuestra ciudad, no lograron cristalizarse en pista en las dos últimas competencias, aunque no por errores propios sino por imprudencia ajena en pista.

En ese sentido, y contemplando las características de un trazado extenso y veloz como el pampeano, de 4,148 metros de recorrido, Seba irá por revancha, procurando emular lo hecho competencias pasadas, cuando demostró que nuevamente están a la altura de la competitiva Clase 2.

"Venimos andando bien y lo estamos mostrando, sobre todo con un buen desempeño del chasis, pero soy más bien conservador con respecto a mis chances en Toay, ya que se necesita mucha potencia de motor", comenzó explicando Seba.

"No es que el nuestro impulsor funcione mal, todo lo contrario, pero las características de nuestra carrocería demanda, puntualmente en este circuito tan veloz, exige un plus de potencia que hoy en día no tenemos. Y si sopla viento estamos más complicados todavía", agregó.

No obstante esa explicación, si todo continúa funcionando como exhibió desde que se apostó otra por el Onix (tras la destrucción del Toyota Etios), Pérez confía en tener posibilidades durante el fin de semana.

"Sin viento creo que podré hacer una linda carrera. Si no somos más rápidos es por cuestiones reglamentarias y limitaciones de nuestros desarrollos, pero así y todo podemos ser protagonistas. En la recta será difícil de pasar, pero después doblando el auto, como sucedió el año pasado, me permitía mantenerme y dar pelea", agregó Seba, 20º en el certamen de la divisional menor.

Además de Pérez, mañana también saldrán a pista representando a la región el pigüense Fernando Gómez Fredes (Etios) y el daireauxense Marcelo Guevara (March), animadores constantes en la presente temporada de la Clase 2, campeonato que lidera el sureño Cristian Abdala (Etios).

La jornada de viernes comprenderá el desarrollo de las dos tandas de entrenamiento y la primera de las dos tandas clasificatorias, a disputarse de 16:30 a 17:20.

La Clase 3, en tanto, con el retornado villalonguense Adrián Pércaz (Focus), el Arana Ingeniería Sport y el pampeano Matías Menvielle (Cruze), recién tendrá actividad oficial el sábado.