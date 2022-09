Las sensaciones de Ibarra tras el empate de Boca y la explicación de la salida de Benedetto

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra sostuvo esta noche que "a veces no perder también es importante", al hacer un balance del empate sin goles registrado ante el también encumbrado Huracán, por la vigésima fecha del campeonato de la Liga Profesional.



"No fue un buen partido el de hoy, pero también sirve como atenuante que el rival está peleando los primeros puestos porque es un buen equipo", admitió Ibarra en la conferencia de prensa pospartido celebrada en la Bombonera.



"Y también algunos jugadores sufren el desgaste de la seguidilla de partidos. Por eso traté de poner jugadores de buen pie juntos como Martín Payero y Aaron Molinas, pero por el buen accionar del rival eso no dio resultado", apuntó.

Posteriormente aclaró que las salidas del goleador Darío Benedetto en el entretiempo y del volante Alan Varela en el transcurso del complemento, "se debieron a que ambos padecieron problemas estomacales durante el partido".Y finalmente eligió no quejarse por ese apretado calendario que está teniendo su equipo, que volverá a jugar el próximo viernes en Mendoza ante Godoy Cruz, que lo hizo el sábado pasado, "ya que el fixture está para acatarlo".Ese encuentro en tierras mendocinas precederá a otro que Boca disputará en el mismo lugar el miércoles siguiente frente a Quilmes por los cuartos de final de la Copa Argentina.En cuanto al capitán Marcos Rojo, será observado en las próximas horas por el cuerpo médico ya que salió renqueando en la pierna derecha.Boca vuelve a entrenarse mañana por la tarde en el predio de Ezeiza y viajará a Mendoza el jueves en vuelo chárter, en horario vespertino.