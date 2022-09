Asumieron las nuevas autoridades de la delegación local del Colegio de Escribanos de la Provincia

Se llevó a cabo la asunción de las nuevas autoridades de la delegación Bahía Blanca del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires.

El acto se realizó en el salón de Belgrano 252, este sábado, y corresponde al período 2022-2024.

Al mismo asistió el presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia, notario Ignacio Diego Leandro Molina, e integrantes del consejo directivo provincial.

La flamante junta ejecutiva electa local está integrada por:

Presidente: not. Santiago Francisco Oscar Scattolini

Vicepresidente 1º: not. María Alejandra Valero

Vicepresidente 2º: not. Lorena Suanno

Secretario: not. Ernesto Carlos Antollini

Prosecretario: not. Ariel Martín Moreno

Tesorero: not. Mauro Lionel Antinori

Protesorero: not. Pablo Oscar Galletti

Miembros

Not. Juan Ignacio Rodriguez

Not. Pablo Adrián Álvarez

Not. Mariana Moral

Not. Claudio Martín Rieu

Not. María Luján Giacomino

Not. Viviana Elena Martínez García

Not. Isabel Rosana Soto

Not. Juan Manuel Ramos