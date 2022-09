Se picó la previa: "El sábado voy a retirar a Golovkin", aventuró Canelo Álvarez

La feroz rivalidad entre el mexicano Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin sumará el próximo sábado su tercer y último capítulo boxístico, cuando ambos púgiles vuelvan a verse las caras y enfrentarse en combate el próximo sábado, en la majestuosa ciudad de Las Vegas.

Lo ocurrido en el pasado, fuera y dentro del ring, hace de este probablemente el cruce más esperado para la afición boxística mundial, entre dos peleadores que, por pergaminos y estilos representan actualmente lo mejor del libra por libra.

El tercer enfrentamiento entre Canelo y Golovkin será acaso la pelea que finalmente decidirá quién de los dos emergerá como vencedor de una suerte de guerra deportiva iniciada en septiembre de 2017, luego del polémico empate del primer combate.

Las controversias sumaron más y más episodios en la previa al desquite, por doping positivo del mexicano que en la previa (ello pospuso la fecha original), y una vez consumado el mismo en septiembre de 2018, cuando los jueces determinaron ganador, por fallo dividido, al azteca.

En ese contexto, donde los cruces verbales debajo del ring fueron moneda corriente, la semana previa a la Triología ya comenzó a lanzar los primeros chispazos entre el mexicano, de 32 años, y el kazajo, de 40.

“Lo más probable es que el sábado retire del boxeo a Golovkin. Los estilos se acomodan para dar una gran pelea y sin duda será, la gente saldrá ganando de aquí y obviamente todos tendremos una gran noche”, lanzó Canelo, actual campeón mediano de cuatro cinturones, ante los micrófonos de ESPN.

Así fue el cara a cara de ayer:

No tan políticamente correcto había sido Álvarez, cuyo récord boxístico ostenta 57 victorias, 2 empates y 2 caídas (la segunda, en su último combate ante el ruso Bivol) semanas atrás, cuando le consultaron sobre su rival y los problemas del pasado; especialmente, las críticas del kazajo tras el doping positivo de 2018.

"Odio al hijo de … por eso. Golovkin Es un maldito pendejo. No es honesto, pretende ser una buena persona y ser diferente, pero no lo es", expresó entonces el mexicano.

Por su parte, tras el cara a cara de la víspera (mañana será el pesaje), Golovkin, quien ostenta 42 victorias, un empate y una derrota (viene de ganar por nocaut ante el japonés Murata) también manifestó lo suyo, aunque bajando la agresividad verbal, hablando de su rival, la pelea y su futuro deportivo.

"Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y un boxeador muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo".

“Esto son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales al respecto, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado (Canelo) durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel", cerró.