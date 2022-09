Un colombiano asegura que es el hijo de Shakira y reclama una indemnización millonaria

La cantante Shakira, quien hace dos meses anunció su separación de Gerad Piqué, suma ahora una nueva polémica. La noticia surgió en Colombia, con una denuncia pública del actor Santiago Alarcón, quien reclama que un joven lo está chantajeando argumentando que es su hijo.

El actor realizó su descargo en una publicación en Instagram, para informar sobre la extorsión de la que está siendo objeto y advertir a quienes pudieran creer en su historia.

Alarcón expresó que se trata de "uno de los capítulos más absurdos de su vida" y relató cómo comenzó la historia: “Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’”.

Pero los hechos escalaron cuando el hombre en cuestión comenzó a buscar amigos y personas cercanas para localizarlo. "Este muchacho me enviaba mensajes por todas partes y yo bloqueaba sus cuentas", contó.

El hostigamiento llegó a tal punto que hace unos días viajó desde Canadá a Colombia para encontrarse personalmente con Alarcón, en el trabajo donde se encontraba trabajando.

Con la intención de disuadirlo de continuar con estas acciones, se tomó el tiempo de escucharlo: “Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme, porque les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo”, dijo después de explicar que el hombre no se comportó de forma agresiva.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió 835 millones de pesos colombianos (cifra que asciende a 165.000 dólares)”, contó en el video sobre la situación que ya está atendiendo ante las autoridades y con asesoría legal.

“Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, dijo. En el año 1992, cuando supuestamente lo habrían dado en adopción, Shakira tenía 15 años. Ella no se ha manifestado al respecto. (La Nación)