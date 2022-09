Matiné: ¿se puede prevenir la violencia dentro de los boliches?

layout="fixed-height">

Audionota: Juan Ignacio Zelaya

Si bien la violencia es una problemática generalizada en nuestra sociedad, hechos como el registrado días atrás en la matiné de Chocolate, donde un menor de 15 apuñaló a otro de 14, obligan a analizar las debilidades y fortalezas en materia de seguridad en los boliches bahienses, con el foco puesto en la prevención de estos incidentes.

Distintos referentes del rubro a nivel local y zonal coincidieron en la necesidad de crear en Bahía Blanca una oficina de nocturnidad, como la que funciona en La Plata, además de actualizar la ordenanza municipal reguladora.

Los bolicheros locales se refirieron a un "cambio de comportamiento" de los jóvenes en el último tiempo y aseguraron que trabajarán en la prevención.

Uno de los que planteó iniciativas para proteger sobre todo a los más chicos es Lisandro Etchepare, delegado regional del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA).

Según el sindicalista, hay aspectos satisfactorios y acciones y recursos que se pueden sumar o mejorar en lo concerniente a seguridad nocturna, siempre con el objetivo de evitar episodios violentos como el que el fin de semana pasado se registró en la disco de Fuerte Argentino al 800.

“A mi entender falta una nueva ordenanza de nocturnidad, porque la que está vigente es de 2003, quedó obsoleta y es necesario adaptarla. Se sancionaron leyes posteriores y superiores a esa ordenanza, que ya es incompatible porque no puede ser contraria a una ley superior”, opinó.

“También implementaría en todos los boliches una guardia a cargo de un enfermero profesional, con un sector especialmente acondicionado para tal fin. Es que si surgieran problemas en dos locales al mismo tiempo, la situación se complicaría porque, por lo general, no contamos con muchas ambulancias”, agregó.

Las instalaciones de Chocolate son “las únicas en Bahía y la zona” en las que se desempeña este grupo de rescatistas, quienes brindan primeros auxilios a asistentes accidentados y/o ebrios.

“Todos los boliches deberían contar con este servicio. Qué mejor que tener a una persona preparada y de guardia, como se hace en las canchas de fútbol; son medidas que sumarían a la seguridad en ese tipo de lugares. En La Plata, Mar del Plata y otras ciudades similares a Bahía ya están trabajando así”, completó.

El gremialista se refirió al desempeño de los controladores en las discotecas marplatenses donde, por ejemplo, a una persona ebria no le permiten retirarse del complejo hasta ser “revisada”.

“Quien retira a la persona alcoholizada del boliche debe firmar como responsable. Por otra parte, los trabajadores de control de allá no desalojan a la gente si se producen conflictos, sino que la separan en grupos y cuentan con lugares preparados para que la pelea no continúe afuera”, aclaró.

“Esto se está empezando a ver en ciudades más cercanas a Capital Federal, pero en algún momento también va a llegar a Bahía porque todo va evolucionando: la noche, las redes sociales, los chicos”.

El representante del SUTCAPRA calificó como "aislado" el episodio de violencia en Chocolate, y a su criterio "se podría haber evitado".

“Chocolate es el único boliche bahiense que hace matiné, o sea que todos los chicos van a ese lugar, donde se juntan diferentes hinchadas, colegios y grupos. Entonces es probable que en algún momento haya un hecho de esas características", analizó el hombre consultado.

"Quizá los controladores hacen el cacheo, pero no logran detectar algún tipo de arma u otro elemento con el que se podría atacar a alguien, porque se palpan bolsillos, la cintura, las piernas y los tobillos, aunque tal vez ingresan en el boliche con una hoja de (cuchillo) Tramontina oculta adentro de una zapatilla", planteó.

Detectores de metales



Etchepare remarcó la importancia del uso obligatorio de ‘paletas’ magnéticas para detectar elementos metálicos como armas, durante los controles previos al ingreso del público en los locales bailables.

También consideró “fundamental” la incorporación de puertas o arcos con el mismo fin, como el que funciona en Bailotage, el único boliche con ese equipo en la ciudad.

“Por ley, las condiciones objetivas de ingreso las fija el propietario o el responsable del lugar, quien nos delega el ejercicio de esa función. En la matiné (de Chocolate) no se acostumbra palpar a los chicos, pero se puede hacer porque es un evento de organización privada”, advirtió.

“El artículo 11, inciso C, de la ley 26.370 de admisión y permanencia establece todas las acciones que puede realizar el controlador como condición de ingreso objetiva, sin poner a nadie en una situación inferior a la de otros”, finalizó.

Un caso aislado



Propietarios de boliches de la ciudad repudiaron el ataque registrado en Chocolate y afirmaron que trabajarán para implementar medidas tendientes a intentar prevenir conflictos en sus locales.

Los empresarios de la actividad advierten desde hace algunos años el incremento de la violencia entre jóvenes en el interior de las discos, problema que también constatan fuera de este ámbito.

Así lo reconoció el abogado Patricio Costa, representante legal de los dueños de complejos bailables bahienses.

"Lamentamos lo sucedido y hay que prestar atención para saber sobre cuáles cuestiones es necesario continuar trabajando, con el fin de evitar estos casos, que es algo muy difícil", reflexionó Costa.

Destacó que los bolicheros, nucleados en una cámara en formación, seguirán trabajando "mancomunadamente" con las autoridades municipales y policiales en materia de seguridad.



"Les transmitimos lo que vemos en los jóvenes, tanto dentro como fuera de los locales, para mejorar la seguridad. La circunstancia que sucedió en Chocolate es extraordinaria y aislada", remarcó el letrado.

"Ahora hay que prestar atención sobre todo al tema ingreso en los locales. En el caso de los menores que asisten a la matiné, hay limitaciones en los controles. El uso de arcos para detección de metales es otro tema a analizar", finalizó Costa.

“Los menores están incorporados a la noche”



Marcelo Spikerman, titular de una firma de control de admisión y permanencia en boliches que funciona en toda la región, sostuvo que hoy en día "los menores de edad están incorporados a la noche”.

Sin embargo aclaró que los propietarios de las discotecas son quienes “aceptan o no” el ingreso de chicos en sus instalaciones.

“Pidiendo el DNI físico, para constatar la edad, podés excluir al menor. Pero hay muchas leyes y controles que cambiar, y lo tienen que hacer las autoridades correspondientes”, dijo Spikerman.

“Chocolate está habilitado para menores porque es una matiné, por eso no debería haber sucedido nunca. Pero quién iba a esperar que un nene de 15 años tenga un cuchillo. En la zona quizás sí, pero acá en Bahía no”.