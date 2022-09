Eliana Guercio definió a Antonela Roccuzzo con una sola palabra y sorprendió a todos

Eliana Guercio volvió a la Argentina junto a su esposo, Sergio “Chiquito” Romero, actual arquero de Boca Juniors.

Luego de algunas semanas en el país, la exvedette dio una larga entrevista a Intrusos en el Espectáculo (América) y se refirió, entre otras cosas, a su relación con las esposas de otros jugadores de la Selección Argentina.

En este contexto, y para sorpresa de todos en el estudio, definió a Antonela Roccuzzo con una sola palabra y relató una desconocida anécdota con ella.

Guercio, quien se mantiene alejada del mundo mediático, habló de la familia que formó con el arquero xeneize. Sin embargo, los panelistas del programa le consultaron por algunas peleas que tuvo en el pasado con esposas de jugadores de fútbol como Evangelina Anderson.

En un momento del diálogo, Guido Zaffora le consultó si era íntima amiga de Evangelina y la invitada respondió tajante: “No. Yo no sé de dónde lo sacó. Ni siquiera tuvimos el número de teléfono una de la otra. Coincidamos en el Patinando, pero no recuerdo haberle hablado ahí”.

La exvedette manifestó que nunca tuvo problemas con nadie a pesar de que Anderson había dicho en su momento que se había enojado por un tuit que hacía referencia a un arquero, por lo que le negó el saludo en un aeropuerto. “Ella se encargó de contar el problema... Todo ‘hermoso’, pero yo no tengo ningún problema con nadie”, manifestó.

Cuando “Chiquito” Romero integraba la Selección de Fútbol, Guercio aseguró que mantenía buena relación con varias de las esposas de los futbolistas, aunque no podía entablar relación con todas porque eran muchas. “Imaginate que no podés estar con todas, el micro tiene dos asientos adelante, atrás y al costado”, explicó en relación con los transportes en los que se manejaban durante el Mundial de Fútbol de Brasil 2014.

Guido Zaffora aprovechó a consultarle por Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, de la cual se rumoreaba una supuesta pelea entre ambas. Para sorpresa de todos en el estudio de América, Guercio definió a Antonela con una sola palabra: “Divina”.

Pero además, reveló una anécdota desconocida hasta ahora: “En un momento, Antonela me encuentra en el Mundial de Brasil, y me dice: ‘¿Viste? Nos peleamos en el ascensor’. Yo me quedé helada porque no sabía de qué venía. Y ella me dice: ‘Dijeron en la televisión que nosotros nos peleamos en el ascensor’”, manifestó la exvedette.

“Ella es divina, divina, divina. Para ser la mujer de un jugador así, la humildad que maneja, la mina es divina”, relató Eliana Guercio, quien tuvo la posibilidad de conocer, a través del fútbol, a la rosarina. (La Nación)