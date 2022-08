Lewis Hamilton habló sobre los rumores de su retiro a final de temporada

Mucho se habla por estos días del futuro deportivo del inglés Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, en una temporada que, después de varios años, lo encuentra sin victorias y chances de título.

Incluso, como consecuencia de ello y el cimbronazo que significó perder la corona en el certamen pasado ante el neerlandés Max Verstappen, muchos se animaron a afirmar que el británico afronta sus últimas competencias en la máxima.

Sin embargo, la estrella de Mercedes, que tiene contrato hasta finales de 2023, realizó una contundente revelación al respecto, confirmando que todavía está listo para la pelea y que bien podría seguir conduciendo más allá de la siguiente temporada.

"Mentiría si dijera que no había pensado en extenderme. Todavía estoy en la misión, todavía me encanta conducir, todavía me desafía. Así que realmente no siento que tenga que dejarlo pronto", sentenció en diálogo con Vanity Fair.

Luego, Hamilton agregó: "Estoy construido diferente. Quiero decir, fui construido para esto. Me recuerda que la gente todavía no me conoce Incluso después de todos estos años. La gente todavía no lo sabe. Entonces, está bien, te demostraré que estás equivocado".

Hamilton está transitando su 16° año compitiendo en Fórmula 1, desde su debut en la temporada 2007, a bordo de un McLaren-Mercedes.

A sus 37 años, el siete veces campeón de la categoría mantiene a sus fanáticos en vilo cada vez que se trata de conocer cuánto estirará su exitosa carrera. Las últimas declaraciones del británico se refirieron al tema y les llevó tranquilidad a aquellos que no quieren que deje de pisar el acelerador: "Todavía estoy en una misión", aseguró.