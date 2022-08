Rompieron un vidrio de un auto y robaron elementos por 200 mil pesos

Un joven peluquero sufrió el robo de cinco máquinas que utilizaba para cortar el pelo, cuando desconocidos rompieron un vidrio de su auto y se llevaron una mochila con los elementos.

Juan Rondeaux describió que el hecho se produjo en las últimas horas, en la zona de Caronti al 500, cuando los delincuentes violentaron el cristal y se alzaron con el bolso, en el que además de las herramientas de trabajo había dinero en efectivo.

"Cerré mi peluquería alrededor de las 22 y me dirigí hacia la casa de mi novia. Dejé el auto estacionado y cuando salí, casi una hora después, me encontré con el vidrio roto y me faltaba la mochila. Se llevaron las máquinas y entre 20 y 30 mil pesos. Lo que más me importa son las máquinas, porque significan mucha plata", dijo la víctima en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Agregó que "tendrán un valor de entre 180 y 200 mil pesos, pero seguro que los delincuentes las van a vender a mucho menos de su valor. Son máquinas muy solicitadas, pero si veo las mías las puedo reconocer. Ojalá si alguien las ve se comunique con la policía o conmigo para ver si las podemos recuperar".

Rondeaux describió que no hallaron testigos y que aguardan las imágenes de cámaras de seguridad del sector para ver si pueden identificar a los responsables del robo.

"Es una zona con mucho movimiento, pero se nota que nadie vio nada. Según la policía se han producido otros hechos similares en esa zona", siguió diciendo.

"Cuando se enteraron mis amigos se acercaron para ayudarme y prestarme algunas máquinas para poder seguir trabajando. No queda otra que seguir adelante y recuperar todo de vuelta", finalizó.