Hora, TV y formaciones: Vélez recibe a Talleres, en el primer chico de cuartos

Vélez Sarsfield recibirá hoy a Talleres de Córdoba por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.



El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio José Amalfitani de Liniers, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de Fox Sports.



Juan Soto, de Venezuela, será el encargado del VAR junto a los peruanos Víctor Carrillo (AVAR) y Jonny Bossio (AVAR2).



La revancha será el próximo miércoles 10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con público de los dos equipos y el ganador enfrentará en semifinales a Flamengo o Corinthians, ambos de Brasil.



En una serie muy pareja, Vélez parte como favorito por historia ya que supo ganar la Copa en 1994 y porque dejó en el camino a River Plate en una definición que terminó con polémica por lo que sucedió en la revancha en el estadio Monumental con el gol anulado de Matías Suárez.



Talleres, por su parte, disfruta de un momento histórico ya que después de 20 años de ausencia en el torneo más importante de Sudamérica se metió por primera vez entre los ocho mejores.

La "T", que tuvo su mayor éxito internacional en 1999 con la obtención de la extinta Copa Conmebol, eliminó a Colón de Santa Fe en octavos de final luego de un empate 1-1 en Córdoba y un contundente triunfo 2-0 en el "Cementerio de los Elefantes".Será un cruce especial para el actual DT de Vélez, el uruguayo Alexander Medina, quien fue el responsable de clasificar a Talleres a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de dos años y medio de exitosa gestión en el club.Después de un breve paso de Ángel Guillermo Hoyos, quien llegó para reemplazar al "Cacique", Talleres apostó por el portugués Pedro Caixinha para conducir al equipo.

Algo que tienen en común Vélez y Talleres es el flojo presente de ambos en el plano local, que se contrasta con la ilusión de quedar a dos partidos de jugar la final del 29 de octubre en Guayaquil.Talleres es el peor equipo del 2022 en la Primera División del fútbol argentino dado que está último en la tabla anual con apenas 20 puntos en 24 partidos.El conjunto de barrio Jardín no jugó la fecha pasada por el accidente de la delegación de Unión de Santa Fe camino a Córdoba y su último partido fue el 25 de julio en el empate 1-1 ante San Lorenzo, como visitante.Por su lado, Vélez está en el puesto 23 con solo siete unidades más que su rival pero con un encuentro más después del 1-1 del viernes en Mendoza contra Godoy Cruz.El "Fortín" no pudo volver a ganar después de aquel 1-0 que pareció quedar corto en la ida contra River Plate en Liniers y lleva siete encuentros sin ganar con cinco empates y dos derrotas.En el mercado de pases invernal, Vélez sorprendió con la contratación del experimentado defensor uruguayo Diego Godín y también sumó al arquero Leonardo Burián y a los delanteros Walter Bou y Jonathan Menéndez, un exTalleres.El club presidido por Andrés Fassi, en tanto, concretó el regreso de Julio Buffarini desde España e incorporó al bahiense Francisco Pizzini (hoy estará en el banco de relevo), el ecuatoriano Alan Franco, Favio Álvarez, Diego Ulises Ortegoza y Lucas Suárez.Caixinha, compatriota de los entrenadores (Jorge Jesús y Abel Ferreira) ganadores de las últimas tres ediciones, todavía no tiene el equipo confirmado pero sí tiene a todo el plantel a disposición luego de la recuperación del uruguayo Michael Santos."Vamos solos contra el mundo a la Batalla del Fortín", expresó el DT portugués en la última conferencia de prensa.Esta declaración de Caixinha tiene relación con el enojo que hay en Córdoba ya que los hinchas de la "T" no podrán estar en Liniers pero los velezanos estarán presentes en el Kempes.El "Cacique" Medina tiene el panorama un poco más claro pero no anunciará la formación hasta horas antes del encuentro.

Vélez y Talleres jugaron 53 veces y el historial está igualado con 18 triunfos por lado.En torneos internaciones existen solo dos antecedentes, cuando compartieron grupo en la Copa Mercosur 2001. El equipo cordobés goleó a Vélez por 4-1 en Liniers y después empataron 2-2 en el viejo Chateau Carreras.Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Matías De los Santos y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Santiago Cáseres; Luca Orellano, Walter Bou, Lucas Janson; y Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Alan Franco, Rodrigo Villagra, Christian Oliva y Matías Godoy o Matías Esquivel; Diego Valoyes y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

--Hora. 21.30.

--Árbitro: Wilmar Roldán.

--Estadio: José Amalfitani.

--TV: Fox Sports.