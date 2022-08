Movimientos sociales marcharon para pedir la expulsión de Espert del Congreso

La movilización se llevó a cabo este martes frente al Congreso, con el objetivo de presentar un proyecto de declaración en repudio a los comentarios del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien propuso aplicar un límite de natalidad en hogares de bajos recursos, y pedir su expulsión de la Cámara de Diputados.

"La asignación universal es un derecho", "el problema es la pobreza y la desigualdad" y "Fuera Espert" fueron algunas de las consignas y carteles que se pudieron observar.

Durante una reciente entrevista, el economista había insistido en la necesidad de poner límites a la cantidad de asignaciones universales por hijo (AUH) que ofrece el Estado: “Si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, la Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años”.

"El proyecto pone de manifiesto que los dichos de Espert en relación a que en los sectores populares se tienen hijos/as para cobrar planes sociales, y de esa forma se crían delincuentes, violadores y asesinos. Es claramente una muestra del odio de clase que el diputado tiene para con el sector", expresó Natalia Souto, diputada nacional del Frente de Todos (FdT).

Además, llamó a "unir esfuerzos para salir adelante y poner como prioridad la mejora de la calidad de vida de los sectores populares, que son quienes peor la vienen pasando".

"Mensajes como este sólo abonan a crear más divisiones sociales y generar odio sobre un sector que históricamente ha sido estigmatizado", subrayó.

En tanto, en la mañana de hoy, el diputado nacional respondió desafiante a quienes marcharon reafirmando su postura: "Marchen lo que quieran y que me expulsen de donde sea. No me arrepiento de haber pedido auditoría, límite en el tiempo y condicionamiento a los planes sociales. No me arrepiento de haber pedido limitar a 2 hijos (flia tipo) la AUH, ni educación sexual en las villas. Eso pedí".

En ese marco, Norma Morales, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) manifestó que "cualquier funcionario o funcionaria que no luche por condiciones de vida digna para su población, por igualdad de oportunidades y por el buen vivir no está cumpliendo con su rol de representante del pueblo argentino en su totalidad".

Agregó que Espert "profesa rasgos fascistas y construye discursos que promueven la discriminación", mientras que "mediante sus dichos y acciones, restringe las libertades individuales y somete a las mayorías populares" en un comunicado de prensa.

La agrupación Somos Barros de Pie respondió en un comunicado que en 2020 "la tasa de natalidad en la Argentina (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue del 16,64?, y el índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 2,23", o, y precisó que los datos oficiales "arrojan una brecha que no supera un hijo de diferencia entre mujeres situadas en los extremos de la distribución de ingresos". (Télam)