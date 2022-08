La dama de los sueños helados, de Monte Hermoso, está cumpliendo su promesa en el sur

Por Anahí González Pau / agonzalez@lanueva.com

Ya cruzó en malla el lago Nahuel Huapi y el Espejo Grande, sin neoprene. Y le sumó el Villarino y el Falkner. En todo momento la acompañó Prefectura, Bomberos y su equipo técnico.

Daiana Farrer, la nadadora montehermoseña de aguas abiertas y heladas, la chica Frozen que es capaz de soportar temperaturas bajo cero por varios kilómetros, atravesó los primeros 10 días de su desafío cuyo objetivo final es cruzar los 7 Lagos a nado, sin traje de neoprene.

¿La clave? Entrenamiento, logística, apoyo afectivo y una meta clara: superar sus límites, trascender las barreras de lo que se considera posible, ir más allá y demostrar y demostrarse que, muchas veces, las fronteras son mentales y se pueden ir corriendo para vivir con mayor libertad, alegría y flexibilidad.

La aventura comenzó el pasado 19 de agosto y se extenderá hasta el 10 de setiembre.

"Vengo impecable", dijo a La Nueva. días atrás esta deportista que genera sus propios recursos para seguir adelante con cada iniciativa que se propone. En el balneario, trabaja en un comercio de sus padres lo que le permite financiar cada proyecto.

En esta oportunidad la acompañaron los Bomberos de cada localidad, Manuel Tosar (en embarcación de apoyo) y su equipo técnico, conformado por, Jonatan Millán (su pareja y soporte en el SUP), Emilia Cortés (profesora de Yoga) y Laura Fernández y Guillermo Ángeli (sus tíos) al frente de los dispositivos de seguridad y de las salidas del agua.

Daiana ya cruzó el lago Nahuel Huapi, en el brazo Última Esperanza, por 900 metros con el agua a 8ºC y el Lago Espejo Grande, en 500 metros, con el agua a 7ºC. El pasado 25 cruzó 900 metros del Villarino y del Falkner con el agua a 6 y 5ºC, respectivamente.

"Me sentí muy cómoda, cuanto el agua está más fría mi cuerpo se siente mejor", dijo.

"Viene saliendo todo muy bien y hasta ahora venimos cumpliendo fecha tal cual lo planeado", dijo.

El año pasado la montehermoseña fue la primera persona en cruzar a nado, en malla, en pleno invierno, el Lago Lácar.

Este año se propuso redoblar la apuesta y cruzar los 7 Lagos de un tirón.

La idea es atravesar un lago cada tres días y descansar para encarar el siguiente. Las distancias no deben ser mayores a un 1 km porque cualquier retiro del agua y traslado al hospital implica unos 40 minutos de logística.

Hasta el momento le restan los lagos Hermoso, Machónico y el Lácar.

Para llevar a delante su desafío recibió apoyo y donaciones a Mercado Pago con el Alias: cruceinvierno7lagos y al CBU para banco: 0140428303624651169298 o alias camion.sorgo.poema

Por esta hazaña sin precedentes, la montehermoseña de 36 años, aplicó en el Record Guinness.

Si bien tiene sponsoreos privados y la simpatía de la comunidad los gastos son muchos y el equipo que la acompaña lo hace de forma voluntaria.

"¿Qué me inspira? Aplicar todo lo que voy aprendiendo en este proceso de auto-conocimiento, de saber cuándo puedo dar un poquito más y cuándo no, del auto-respeto. Soy consciente de que no tengo que demostrar nada. Entendí eso. No lo hago para competir con nadie, ni para ser mejor que nadie", reflexionó.

"Siempre dije que para mí el circuito competitivo me privaba, en cierta manera, del disfrute de cruzar un lago estando plenamente conectada con el paisaje y con lo que estoy haciendo, con todos mis sentidos y enfoque puestos en la actividad que estoy realizando. Esto es lo más glorioso que me podría estar pasando", consideró.

El proceso desde que se se metió al agua helada por primera vez, hasta hoy, le ha resultado muy enriquecedor.

"Todas las veces aprendo y lo voy aplicando a todas las áreas de mi vida y trato de contagiar eso que tanto me ha ayudado", destacó.

"Siempre te sorprende lo que nuestro cuerpo es capaz de dar, es una máquina perfecta, es maravilloso, y si se lo acompaña de una mentalidad correcta y con responsabilidad tiene mucho para dar”, opinó.