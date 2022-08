A 20 años del crimen de Glasman, la Asociación Médica realizó un acto en su homenaje

La Asociación Médica de Bahía Blanca (AMBB) realizó hoy un acto en memoria del doctor Felipe Glasman, al cumplirse 20 años de su asesinato, y durante su discurso el intendente Héctor Gay sostuvo que "lo que aquí estamos reclamando es justicia plena".

El acto comenzó a las 11 en la esquina de Viamonte y Patricios y contó con la presencia de directivos, personal de la institución y autoridades locales.

El secretario general, el doctor Carlos Deguer, encabezó el acto en el cual se recordó al líder gremial quien durante más de 18 años dirigió la AMBB. Allí se dispusieron carteles para continuar con el reclamo de justicia ya que al presente no fueron juzgados los autores intelectuales del hecho.

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Asociación Medica agradeció el acompañamiento de las autoridades de la ciudad, como así también de todo el arco político, y reiteró el pedido de justicia plena de este hecho, a 20 años de haber ocurrido. Posteriormente, todos los presentes a pedido de Deguer, hicieron un minuto de silencio recordando la figura de Glasman.

“Esta idea de seguir firmes reclamando justicia plena es nuestra manera de recordar a Felipe y que siga presente. Seguir peleando por que se aclare de una vez quien lo mandó a matar. Este hospital que está detrás mío lo recuperó Felipe y quienes lo acompañaban, recuperó un hospital fundido para la comunidad de Bahía Blanca y eso no tiene precio en el sentido en el cual nosotros trascendemos como médicos”, señaló.

Gay expresó que “esto es muy concreto y todos sabemos de que se trató, y quizás no sorprenda que lleguemos a los 20 años del episodio, de aquella noche lluviosa del 28 de agosto que muchos recordamos perfectamente. Bien dijo el doctor Deguer, lo que aquí estamos reclamando es justicia plena, porque la justicia media, no es enteramente justicia, y detrás de la muerte de Felipe Glasman, ha habido mucha tela para cortar, han habido muchos folios de expedientes pero no hubo una conclusión; como la familia, como los compañeros, los amigos y la ciudad entera merecía”.

También estuvo la presidente del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Fabiola Buosi, junto a concejales de las distintas bancadas que conforman el Cuerpo.

Glasman fue asesinado el 28 de agosto de 2002 de dos disparos en la esquina de Saavedra y Villarino. Por el homicidio Vicente Colman recibió la pena de 23 años de cárcel.