Provincias nuevas: la idea se extenderá a Mar del Plata y San Nicolás

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

La reactivación del movimiento multisectorial para elaborar estrategias para las aprobaciones en las legislaturas nacional y provincial del proyecto provincia nueva, o provincias nuevas, se ratificó en una reciente reunión realizada en la Casa de España de nuestra ciudad.

La convocatoria fue encabezada por Enrique Morad, uno de los autores, junto al senador nacional Esteban Bullrich y Jorge Colina del libro Una nueva Buenos Aires para renovar el pacto de unión nacional; el diputado provincial Emiliano Balbín; y los referentes locales Víctor San Román y Eduardo Mata.

En la citada publicación, que prevé la división de la provincia en cinco territorios, se alude a Buenos Aires del sur a la ubicada en la zona austral provincial, situando la capital en Bahía Blanca.

Se concluyó que este modelo es auspicioso, debiendo realizarse nuevos estudios para incorporar esta ampliación territorial y analizar cuestiones, como la ubicación de la capital y otras que, desde el origen de la movilización, quedaron para definir en las etapas finales y, en definitiva, ser sometidas a las decisiones ciudadanas en consultas populares.

La intención es que la proyección comience a profundizarse en Mar del Plata y San Nicolás, dos sitios clave de la propuesta.

Se concluyó que el libro Una nueva Buenos Aires para renovar el pacto de unión nacional es una idea firme a seguir.

También se alentó el auspicio al proyecto presentado por Balbín en la legislatura bonaerense (está en la comisión de Asuntos Municipales) y que, para la promoción y avance del proyecto común propuesto en el libro de Bullrich, Morad y Colina se trabajará en Bahía Blanca —y la región— en función de cinco ejes coordinados: Con el sector político; con las fuerzas vivas; con el centro de estudios; con los medios de comunicación y con los sectores de la juventud.

Otra de las ideas que quedó firme es que se procederá a reactivar el centro de estudios local y regional para profundizar las investigaciones sobre el proyecto, su fundamentación y todo lo atinente a los aspectos institucionales, así como se invitará a incorporarse a quienes tengan interés en participar.

“La propuesta plantea la similitud de situaciones de esta región del sur con el norte provincial, donde ellos proponen crear otra provincia. Y en el este, donde procuran la provincia de Buenos Aires atlántica”, dijo Morad, en un tramo de su alocución.

“Asimismo, sería una región del interior bonaerense, con estas tres; y otra con el conurbano, que contendría dos provincias: una en torno a Luján y otra del Río de la Plata manteniendo la Capital en La Plata”, amplió.

“Celebro la organización de estas reuniones en diversos puntos de la provincia, que son ‘fogones’ para oír a las fuerzas vivas y dirigentes políticos en cada región acerca de la urgencia de resolver la situación para sacar de la postración a Buenos Aires”, aseguró Morad.

Enrique Morad firmó algunos de sus libros durante el encuentro. Aquí, junto a Víctor San Román.

“Hay pruebas suficientes para considerar seriamente que la provincialización de las diferentes regiones, junto con la desconcentración del conurbano y la sanción de una nueva ley de coparticipación fiscal, como consagra la reforma constitucional de 1994, son las herramientas más idóneas para alcanzar las soluciones que demanda la sociedad y para poner a nuestra región y a nuestro país en un sendero de armonía política, desarrollo social continuo y crecimiento económico para siempre”, aseguró, por su parte, el Ing. Mata.

El Dr. San Román, quien fue el moderador de la reunión, sostuvo que la referencia a formar comisiones en los distritos debe tomarse como grupos de trabajo informales.

“De todos modos, alentamos la organización necesaria para dar continuidad a las gestiones y coordinar las tareas que se realicen en cada uno de ellos, con las de sus similares en todo el territorio provincial y hasta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, comentó.

Una venidera reunión para seguir delineando planes de acción se ha proyectado para septiembre, u octubres, venideros.

Balbín: “No es, ni debe ser, un enfrentamiento de regiones”

“La necesidad de repensar la provincia surgió claramente durante la pandemia, con decisiones para el AMBA que afectaba a todo el territorio”, sostuvo Emiliano Balbín, diputado provincial por la Sexta Sección.

Su proyecto prevé un protocolo para la creación de nuevas provincias en territorio bonaerense y, en ese marco, la conformación de una comisión bicameral de estudio y seguimiento de los diferentes proyectos que proponen la división territorial de la actual Buenos Aires.

Emiliano Balbín, diputado provincial por la Sexta.

La comisión podrá requerir la colaboración, asesoramiento y participación de instituciones, sociedades intermedias y expresiones comunitarias que tengan relación con el objeto de estudio, las que podrán ser invitadas a participar de sus reuniones.

“La ley propuesta también estipula que, para analizar los proyectos, se deberá tener en cuenta, respecto a las potenciales nuevas provincias, los siguientes parámetros: integración geográfica; homogeneidad demográfica; identidad histórica; sustento económico y menor carga tributaria posible para la subsistencia, absorción y utilización, tanto de infraestructura estatal como de recursos humanos preexistentes”, agregó.

Una de las ideas que quedó firme es que se procederá a reactivar el centro de estudios local y regional.

“Por otro lado, este protocolo prevé la realización de una consulta popular, de corresponder, con la información generada en la comisión bicameral, para saber con certeza si la ciudadanía desea, o no, que su distrito forme parte de una nueva provincia”, indicó.

Balbín también fundamentó la necesidad de lograr que los distritos del conurbano tengan gobiernos de cercanía.

“Esta iniciativa no es, ni debe ser, un enfrentamiento de regiones”, aclaró el legislador de Salliqueló.

Opiniones tras el encuentro

—“Desde el radicalismo se trabaja para poner en agenda el tema de la división de la provincia. De hecho, en diciembre de 2021 organizaron una reunión con legisladores de la ciudad y de la zona, intendentes, funcionarios, académicos y representantes de la sociedad civil, con la presencia del politólogo argentino radicado en Portugal, Andrés Malamud y una gran convocatoria”. (Silvina Cabirón, concejal y presidenta de la UCR bahiense).

—“Es importante que el tema se siga fortaleciendo en la región y, fundamentalmente, que el centro de estudios se amplíe con referentes distritales. Es difícil lograrlo, pero los grandes cambios se dan desde las bases y conversando con los vecinos que se quieran involucrar. La política puede hacer lo suyo, pero los ciudadanos que habitamos este interior somos, en definitiva, los que nos sentimos postergados”. (Nerina Neumann, UCR de Coronel Suárez).

—“No coincido en formar comisiones para trabajar sobre el tema, porque si no se convencen a los actores políticos, quienes son en definitiva los que tienen que aprobar el proyecto, el trabajo no llegará a buen puerto. En el Concejo (de Coronel Rosales) se aprobó un proyecto de Juntos, ya que estamos convencidos de que el resto de los bloques no saben de qué se trata en profundidad”. (Néstor Martínez, concejal de la UCR).

—“El hecho de que los gobernadores de la provincia sean de Capital Federal demuestra que el problema es nacional. La división puede solucionar la viabilidad de la provincia, pero no la del país. La Argentina necesita desconcentración y esto requiere de un proyecto de país. El proceso de racionalizar la Provincia tiene que ser horizontal, de abajo hacia arriba, y puliendo la idea antes de llegar a los políticos”. (Tomás Loewy, autor de www.proyectodepais.com.ar).

—“Existen tres procesos que nos aproximan, o acercan, a la autonomía territorial que buscamos y que es necesario apoyar: descentralización, autonomía municipal, que aunque está presente en la Constitución provincial, no se cumple, y, por último, la regionalización. Esto último permitirá avanzar en hacer coincidir los límites de las áreas de acción de todos los organismos del Estado”. (Roberto Bustos Cara, profesor consulto de la UNS).

—“Hay que entender la regionalización como un paso ordenador y necesario para crear provincias nuevas. Los concejos deliberantes de siete distritos ya adhirieron al proyecto de ley del diputado Emiliano Balbín para el establecimiento de un protocolo de creación”. (Ezequiel Ríos, edil de Coronel Pringles).

—“Deberíamos sacarnos los egos personales para trabajar en conjunto y lograr el objetivo de la provincia nueva, como también tener una identidad propia”. (Susana Girotti, presidenta de la Federación de Sociedades de Fomento y Afines de Bahía Blanca).