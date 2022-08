A dos semanas del Superclásico: en qué coinciden Ameal y Brito

Jorge Brito y Jorge Amor Ameal, presidentes de River Plate y Boca Juniors, visitaron los estudios de TNT Sports, en una jornada muy especial por los cinco años que cumplió la señal deportiva de cable.

En una charla muy amena por el buen vínculo que tienen ambos, los dirigentes coincidieron en varios aspectos relacionados al formato del torneo del fútbol argentino, en los problemas que tienen debido a la economía del país y otros temas.

También hubo un momento de distensión. Como previa del Superclásico de 11 de septiembre, que se disputará en la Bombonera desde las 17, Brito y Ameal tuvieron un divertido ida y vuelta con chicanas. Ocurrió en el momento en el que los presidentes obsequiaron camisetas de sus clubes para que se sortee con el público.

Fue el presidente de Boca Juniors, quien rompió el hielo y bromeó a su par de River Plate por la bolsa que eligió para llevar la casaca. “Podrías haber traido una caja o algo. Eso es muy económico”, soltó Ameal y provocó las risas en el estudio.

Sin embargo, el dirigente xeneize no se esperaba una réplica de Jorge Brito: “¿No está firmada Jorge? Te olvidaste la firma”.

Esto descolocó a Ameal, ya que la camiseta de River Plate estaba firmada por todo el plantel, incluido Marcelo Gallardo; mientras que la casaca de Boca Juniors, bien presentada en una caja, no.

“No me dijeron la firma, si quieren me la llevo y la firmo”, expresó Ameal.

“Eso te pasó por lo de la caja”, acotó el periodista Pablo Giralt. Mientras que Brito agregó: “Preguntale a un socio de Boca si prefiere la caja o la firma”.

Todo en un tono muy ameno por la excelente relación que los dirigentes tienen desde hace tiempo.

De hecho, cuando los presentaron, tanto Ameal como Brito tuvieron palabras de elogios.

“Con Jorge tengo un afecto muy particular, es un hombre joven que le va a hacer muy bien al fútbol argentino, no me caben dudas”, inició el dirigente de Boca Juniors.

“Es mutuo, más allá de que somos rivales en los partidos, nos consideramos amigos y tenemos un muy buen vínculo. Los dos estamos convencidos que nos necesitamos”, contestó el presitende de River Plate.

Y parte de estas coincidencias tiene que ver con el fútbol argentino:

Ameal: “El domingo cuando llega la pasión, es otro tema, nos saludamos pero obviamente le queremos ganar y ellos a nosotros. Terminado eso, llega el lunes y ahí tenemos cosas en común para luchar como la organización del fútbol argentino. Tenemos muchas cosas que hablar donde Boca y River somos protagonistas todos los domingos. Hablar y discutir un proyecto y transitar esos temas”.

Brito: “A nosotros tampoco nos gusta este formato. Lo más importante es que no le gusta a la gente, parece poco entendible y cuesta verdaderamente confeccionar partidos idas y vueltas. No es casualidad que cualquier liga del mundo, sea o no un país desarrolado, tenga 20 ó 22 equipos. Eso tiene que ver con la cantidad de semanas que hay en el año y cómo se puede jugar. Todo esto termina afectando al producto y también a los ingresos, que tiene mucho que ver con la diferencia de nuestro fútbol con la competencia, como por ejemplo el brasileño”.

Ameal: “No estoy de acuerdo para nada con este estilo de campeoanto. Queremos 20 ó 22 no más que eso. Tenemos que valorizar mucho más el fútbol, a nosotros no nos sirve ni lo que cobramos. Del presupuesto general, es el 4 por ciento lo que nos entra por la televisión. Para otros será el 100%, pero hay una diferencia muy grande”.

Brito: “Hay muchas cuestiones, acá lo más importante es buscar cuáles son los puntos en común. Tenemos que trabajar mucho a nivel de AFA, cuesiones esenciales como es el tipo de cambio porque dificulta la contratación de jugadores extranjeros y también complica la retención de jugadores actuales que tenemos. Esto hay que debatrlo porque afecrta a la competitividad del fútbol argentino”.

La crítica de Jorge Ameal a los medios

“En el día a día, Román es muy intenso. Mucho trabajo, mucha experiencia. Porque los ex jugadores, hoy dirigentes, también evalúan la situación de lo que estamos pasando. No es lo mismo que lo expliquemos los dirigentes a un ex jugador. Roman le hace mucho y bien al club, obviamente todo depende del resultado cuando son buenos… Desde que estamos nosotros jugamos seis campeonatos y ganamos cuatro. No sé por qué hay tanta vehemencia de los medios en contra de Boca Juniors. Tenemos una obligación hoy presente y para el tiempo. Tenemos que tener la pasión el domingo, pero de lunes a sábados hay que tener la razón. El hincha es hincha tiene toda la razón del mundo de estar mal, pero tiene que entender que estamos para cuidarle el patrimonio”.