La preocupación de Cinthia Fernández porque empeoró la salud de su hija: “Hay que rezar”

Cinthia Fernández se mostró preocupada por el estado de salud de su hija Francesca, quien sufrió una gastroenteritis en los últimos días. La mujer contó que la niña había recibido el alta, pero que luego su cuadro volvió a empeorar.

La bailarina envió un audio a sus compañeros de Momento D, en el que les confió en qué estado se encontraba la menor. “La verdad es que anoche vomitó a las 2 de la mañana, la llevé a la clínica que está dentro del hotel. Pero la verdad es que no sé por qué la llevo porque me estoy manejando con los pediatras de Buenos Aires”, dijo.

Y siguió: “Los sigo a ellos porque después de que (en la clínica) se olvidaron de darle el medicamento principal y después le dejaron todo el brazo inflamado, no confío ni en mi sombra”.

En ese sentido, detalló que “un médico me preguntó por qué le dieron un antibiótico que le dieron, así que hay que rezar para que no vomite, porque hoy a la mañana volvió a vomitar, y estamos tratando de que tolere los líquidos”.

De todos modos, su cuadro mejoró parcialmente: “Desde las 9 de la mañana hasta ahora no volvió a vomitar, pero está tirada y duerme todo el día. Si no vomita, la llevamos bien, pero si no hay que volver a internarla, así que averigüé por otra clínica porque a la otra no la vuelvo a llevar. Hay que rezar, qué sé yo”.

Cinthia Fernández y Matías Defederico, unidos por la salud de su hija

Fernández y Defederico, que habitualmente pelean en las redes sociales y en los medios de comunicación, hicieron las paces y esperan que su hija se recupere.

Así lo manifestó el exfutbolista en un mensaje que reprodujeron en Intrusos el martes pasado: “Estamos en contacto con Cin. Esta mañana hablé con Fran por videollamada y la noté mejor. Se va a poner bien. Es más, le dije a Cinthia que cualquier cosa yo viajaba. Creemos que justo le agarró arriba del avión, que fueron diez horas, y que eso provocó la deshidratación”. (NA)