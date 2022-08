“The Umbrella Academy” llegará a su fin en la cuarta temporada

Anuncio oficial de los nuevos episodios que pondrán final a la historia basada en el cómic de Gerard Way. (Netflix)

Netflix anunció que la cuarta temporada de The Umbrella Academy pondrá un punto final a la serie basada en los cómics creados por Gerard Way y Gabriel Bá.

La tercera entrega de la serie de superhéroes y ciencia ficción se lanzó en junio de este año. (Netflix)

Para los nuevos episodios volverá el elenco principal conformado por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya y Colm Feore.

“Estoy muy emocionado de que los fanáticos increíblemente leales de The Umbrella Academy puedan experimentar el final apropiado para el viaje de los hermanos Hargreeves que comenzamos hace cinco años”, dijo Steve Blackman, según declaraciones difundidas por el gigante streaming. “Pero antes de llegar a esa conclusión, tenemos una historia increíble por delante para la cuarta temporada, una que tendrá a los fanáticos al borde de sus asientos hasta los minutos finales”.

La ficción de superhéroes debutó en la plataforma en febrero de 2019, y fue renovada por dos temporadas más que se lanzaron entre 2020 y 2022.

La historia inicia un primero de octubre de 1989, fecha en la que 43 mujeres en todo el mundo dieron a luz simultáneamente a las 12:00 p.m. Lo extraño de este evento fue que ninguna de ellas tenía algún signo de embarazo hasta ese entonces.

Siete de esos bebés son adoptados por un excéntrico multimillonario llamado Reginald Hargreeves, y él los convierte en un grupo de superhéroes que se identificarán bajo el nombre de Umbrella Academy. Todos ellos son nombrados por números del uno al siete, pero más tarde reciben nombres (Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben y Viktor) a excepción de Cinco, quien desapareció por varios años sin dejar rastro.

Cuando el patriarca muere, ellos se reúnen convertidos ya en adultos y sus vidas realmente no son lo que esperaban: guardan traumas, conflictos internos y no se llevan bien en conjunto. Es decir, son una familia disfuncional. Pese a las diferencias, tendrán que unir fuerzas cuando Cinco viene del futuro a advertirles sobre la llegada del fin del mundo en siete días. No importa el lugar o el periodo histórico, los hermanos Hargreeves tendrán que luchar codo a codo para salvar el día. (Infobae)