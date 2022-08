Respaldos y rechazos: las repercusiones en Bahía y la Sexta por la causa contra Cristina

Dirigentes de todo el arco político de la Sexta Sección se manifestaron en redes sociales luego de que se conociera el pedido de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que la acusa de corrupción.

Tanto para mostrar apoyo hacia la vicepresidenta como para respaldar la decisión del fiscal, referentes del oficialismo y de la oposición se hicieron eco del revuelo que generó el caso, principalmente a través de Twitter. Si bien muchos expresaron sus opiniones a través de tuits propios, otro gran número optó por deslizar sus puntos de vista replicando mensajes en relación al tema o bien de forma más discreta a través de los "me gusta".

El hashtag "#TodosConCristina" fue el emblema que concejales, diputados y senadores por la Sexta y otros funcionarios afines al Frente de Todos emplearon en la red social para denunciar la existencia de "lawfare" a lo largo de la causa.

El concejal Mariano Arzuaga fue uno de ellos. "Basta de lawfare y de persecución a quien siempre defendió los intereses de las mayorías. #TodosConCristina", escribió.

En esa línea se mostró también la edil Gisela Ghigliani, quien retuiteó una publicación del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y referente del FdT, Federico Susbielles.

"El respeto a los principios de debido proceso, inocencia y de objetividad en la investigación son la base del sistema jurídico. El quebrantamiento de los mismos es lawfare, pone en jaque a la actuación de la justicia en particular y a la democracia en general. #TodosConCristina", había escrito Susbielles en lo que fue uno de los mensajes de mayor repercusión.

El Partido Justicialista de Bahía Blanca, presidido por Patricia Domínguez, compartió en la red social un comunicado elaborado por el PJ bonaerense que lidera Máximo Kirchner, en el que expresan "repudio por la utilización de uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, para la persecución de dirigentes políticos y sociales" y se solidarizaron con la vicepresidenta.

El mensaje fue compartido por un gran número de figuras políticas de Bahía y la región, entre los que se destacan el diputado provincial Alejandro Dichiara y el director del PAMI en Bahía Blanca, Álvaro Díaz.

La senadora provincial Ayelén Durán, por otro lado, compartió el comunicado elaborado por su bloque en la Legislatura bonaerense. En el escrito consideran que el Poder Judicial se convirtió en "un partido político defensor del macrismo y persecutor de toda fuerza política y dirigente que se le oponga" y denuncian "una grave violación a los derechos humanos".

Además, sostienen que el objetivo de la causa es "proscribir políticamente" a Cristina Fernández de Kirchner.

Otro funcionario que compartió un escrito fue el concejal por el FdT Carlos Moreno Salas. En este caso, retuiteó el comunicado que compartió la CGT.

"Un gobierno nacional, electo democráticamente, no puede considerarse una asociación ilícita", es la frase con la que encabezan su pronunciamiento.

Qué dijeron desde los principales espacios antagónicos al FdT



Aunque en menor número, fueron varios los referentes de Bahía y la Sexta que respaldaron la decisión de la fiscalía a cargo de Diego Luciani.

El senador provincial por Juntos, Andrés de Leo, compartió un mensaje acompañado por un video de la Coalición Cívica que muestra a Lilita Carrió denunciando hechos de corrupción en 2008. "La verdad puede enfermar pero jamás muere. Aunque a veces la lucha puede parecer eterna, la verdad siempre asoma a la luz y al final todo llega, mas tarde o más temprano", escribió el legislador, junto a una serie de hashtags.

"Es corrupción o justicia...Que sea justicia. #InfamesTraidoresalaPatria", escribió por su parte el exconcejal del radicalismo Martín Salaberry.

El diputado provincial por Juntos, el radical Emiliano Balbín, hizo un guiño a la causa retuiteando una foto de su abuelo, Ricardo Balbín, en la que se lo ve junto a Arturo Illia y Raúl Alfonsín. "El pináculo moral de la Argentina. No robaron, no mataron, no conocieron juzgados. Es la diferencia". Luego, compartió un video en apoyo a los dichos del fiscal.

Dentro del espacio local de Avanza Libertad, la concejala Valeria Rodríguez también compartió un video con el alegato de Luciani. "Se trata de corrupción, causa de la pobreza. Se adoctrina y no se educa. No importa así ni la salud ni la prosperidad", escribió la bahiense en su cuenta de Twitter.