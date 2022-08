Manchester United, con Lisandro Martínez, le ganó a Liverpool el clásico

Manchester United, con el argentino Lisandro Martínez como titular, superó en el clásico de la Premier League a Liverpool por 2 a 1 y así sumó su primera victoria en el certamen al cierre de la tercera fecha.



El mediocampista Jadon Sancho (16m. PT) abrió el marcador (de un pase atrás de Anthony Elanga) y Marcus Rashfoenrd (8m. ST), asistido por Anthony Marcial (8m.ST), coronó para festejar la primera victoria de Manchester.



El atacante egipcio Mohamed Salah, de cabeza (36m. ST) descontó para la visita en el estadio Old Trafford.



El equipo local se pudo poner en ventaja a los 11 minutos cuando el volante sueco Anthony Elanga definió pero el balón pegó en el palo derecho.



En Manchester el defensor entrerriano Lisandro Martínez, ex Newell's Old Boys, Defensa y Justicia y Ajax, de Países Bajos, fue titular y en el banco de suplentes estuvo su compatriota, el juvenil delantero Alejandro Garnacho



El resultado ascendió a Manchester United a la decimocuarta posición con sus primeros tres puntos y Liverpool está decimosexto con dos unidades.



Posiciones: Arsenal 9 puntos; Manchester City, Leeds United, Tottenham y Brighton And Hove 7; Newcastle y Fulham 5; Brentford, Crystal Palace, Nottinham Forest, Southampton y Chelsea 4; Aston Villa, Manchester United y Bournemouth 3; Liverpool 2; Everton, Wolverhampton y Leicester City 1; West Ham 0. (Télam)