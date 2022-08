Cristina Kirchner pidió adelantar su declaración indagatoria para mañana

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció en su cuenta de Twitter que pedirá ampliar mañana su declaración indagatoria en la causa Vialidad.

“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, anunció.

Lo que pide Cristina Kirchner no está previsto por el Código Procesal. La instancia de las declaraciones indagatorias de los acusados ya pasó y ahora están en pleno curso los alegatos. De acuerdo con el cronograma del tribunal, la vicepresidenta podría volver a hablar frente al tribunal en las “últimas palabras”, previstas antes del veredicto.

La última jornada de alegatos por parte de los fiscales comenzó poco después de las 8:35 y Mola diferenció el caso Vialidad de la causa Dólar Futuro, donde la Justicia consideró que los hechos denunciados no podían ser revisados por los tribunales porque eran cuestiones políticas, en las que no debía entrometerse otro poder del Estado.

El fiscal destacó que los jueces consideraron que aquel caso excedía “los límites de su intervención”; que “la medida podía resultar acertada o poco conveniente, pero que ellos no están llamados a evaluar esa gestión”, recordó Mola, de funcionarios que actuaban ejerciendo sus roles. “En el caso de objeto de este juicio, lo que no puede predicarse es que los funcionarios se hubieran ajustado a su rol”, dijo Mola. “En este juicio, los funcionarios infringieron sus deberes legales”.



El fiscal Sergio Mola siguió analizando la responsabilidad de los distintos exfuncionarios que, según sostienen él y Diego Luciani, participaron de la defraudación al Estado. Cuando rechazó la defensa de Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, Mola dijo que tuvo un manejo de la obra pública vial de Santa Cruz que no habían tenido sus predecesores y que no podía desconocer las alertas que recibió y debió haber atendido.

“A esta altura no es creíble que no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”.

Después de ese pasaje sobre la vicepresidenta, Mola retomó su argumentación contra Fatala. “Tomó efectivo conocimiento de la maniobra defraudatoria que se estaba cometiendo en Santa Cruz y optó por no ejecutar las tareas de control que tenía asignadas”, dijo Mola sobre el exfuncionario.

Además dcitó al exfuncionario José López y el “ya célebre dinero que arrojó al convento”. Citó la declaración en la que López afirmó: “Ese dinero no me pertenecía. Ese dinero pertenecía a la política”. Fue el 11 de agosto de 2016.

Mola también aludió al homicidio de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la vicepresidenta. Recordó los dichos de López sobre él en la causa de los cuadernos de las coimas, en la que señaló a Gutiérrez un rol de recaudador y dijo que “era funcional a los dos”, a Néstor y a Cristina Kirchner. “Si me llamaba Fabián era porque Cristina se lo había ordenado. Fabián era Cristina”, citó Mola a López.

También hizo mención a las pruebas del caso cuadernos sobre la entrega en el departamento de Cristina Kirchner de “unos ocho millones en 2007″ y destacó que era “época electoral”.

Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Cristina Kirchner, cuando fue detenido por el caso cuadernos; para la fiscalía, "Gutiérrez era Cristina"Archivo

“Esto debe relacionarse con los adelantos que Báez cobró y se analizaron en esta causa”, dijo Mola, quien la semana pasada hizo una detallada exposición sobre cómo las irregularidades en favor de Báez se multiplicaron en 2007 y 2011, años de elecciones nacionales; según los fiscales, porque la asociación ilícita buscaba recaudar para las campañas.

Fuente: "La Nación y La Nueva"