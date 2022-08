Tati Ruilopez se retiró del hockey rodeada de afecto: “Dejé todo lo que tenía en cada partido”

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota ampliada de la publicada en la edición de papel)

Diciembre de 2021.

—Si es verdad que te retiraste, es la última vez que te jodo por una nota.

—¡Noooo! No me retiré nada. Como no se jugó por la tormenta, no me retiré, no pensaba retirarme así. Fue una señal. No sé cuanto pero sigo.

Agosto de 2022.

María Itatí Ruilopez cumplió su palabra, siguió jugando y ahora sí se retiró como quería: dentro de la cancha.

La histórica jugadora de Sociedad Sportiva disputó el pasado lunes su último encuentro con la camiseta del Blanco, que defendió durante casi dos décadas.

"Decidí seguir medio año más y la verdad que fue hermoso, porque lo recontra disfruté", admitió Tati, quien dejó la actividad a los 32 años.

El último encuentro fue ante Mar del Plata Club, por el tercer puesto de la Fase 1 de la Súper Liga que se disputó en Bahía el pasado fin de semana.

Las Palomas terminaron cuartas luego de caer por penales (3 a 1) y tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular.

"A lo largo de estos años jugué todo lo que quería, lamentablemente no se nos dio el pase a la Súper Liga, pero estamos orgullosas de haber dejado todo y yo estoy muy contenta de pertenecer a este equipo y este club", agregó Tati.

Ni bien finalizó su último encuentro, Itatí se fundió en un largo abrazo con su entrenador Pablo Laschiaza.

Luego, familiares, amigos, compañeras, allegados (y hasta su perro), ingresaron a la cancha a vivir un momento muy especial.

"Pablo me agradeció por todo y yo le agradecí a él. Son muchos años los que jugué y es mucho todo lo que di, soy consciente de eso. Me pone muy sensible y orgullosa. Pabli se sumó este último tiempo y le tocó a él la despedida. Nos dio un montón al club y nos hizo dar cuenta de un montón de cosas que tenemos para dar; fue un abrazo muy sentido y emotivo. De agradecimiento mutuo", contó Tati.

—Me imagino que fue difícil tomar la decisión.

—Sí. Un día llegaba a mi casa y decía que quería dejar ya y otro día decía que no, que no podía terminar así. De hecho, tengo que tomar la decisión porque sí, porque le tengo que poner un fin a esto, los 20 años que jugué los disfruté a todos, es difícil tomar la decisión jugando con las chicas, viendo lo que crecimos y lo que estamos jugando que es impresionante. Pero también sé que hay que dar un paso al costado, las chicas tienen mucho para dar. Ahora será con mi ausencia, pero lo van a llevarlo adelante muy bien porque tenemos un equipazo y un gran cuerpo técnico.

Martina Sánchez, Agus Etulain y Ximena Garciandia palpitaron junto a Tati la definición por penales.

Un apellido histórico

María Itatí comenzó a jugar en el club a los 13 años y llegó a estar durante 15 en Primera, compartiendo cancha con sus hermanas María Luz, María Paula, María José y María Paz, actual capitana del plantel.

Incluso, en un torneo en Tandil llegaron a coincidir las cinco y estando todas en juego al mismo momento.

Martina Pérez Inchausti y un reconocimiento para Tati.

"Fue algo hermoso vivir todo esto con ellas. Siempre nuestra familia nos apoyó en todo. Jugar con mis hermanas fue un orgullo, algo especial. Las voy a extrañar a todas, ahora Pachita queda sola para seguir con el apellido en el club", reconoció Tati.

—¿Qué te gustaría haber dejado en estos años?

—La entrega, el amor por el club, la solidaridad, el respeto por las compañeras, creo que eso. Dejar todo por la camiseta, por la de al lado.

Gio también estuvo presente en el último partido de su tía Tati.





Su marido Juan Manuel acompañándola en su último encuentro.

—¿Si pudieras hablarle al hockey qué le dirías?

—¡Gracias! Porque gracias a este deporte conocí mucha gente, recorrí provincias y ciudades, me hice muchas amigas, crecí. El hockey es un gran deporte, es muy lindo. Le agradezco porque es muy hermoso todo lo que se vive y lo que viví.

Pablo, ese abrazo y la enseñanza de Tati

Un largo abrazo se dieron Pablo Laschiaza y Tati, ni bien finalizó la tanda de penales.

"Tuve la suerte de ser el primero en abrazarla y le dije que disfrute de todas las muestras de cariño que iba a recibir, porque me parecía que se merecía todas y cada una de ellas. Le dije que se permita disfrutar de eso y que la quería mucho y, además, le dije gracias", contó Pablo Laschiaza.

Pablo llegó al club hace un par de años y le tocó transitar los últimos años de la carrera de Tati siendo incluso menor que ella.

"Dirigirla fue un aprendizaje constante. Es una jugadora con un compromiso increíble, todos los entrenamientos los hace al 100% y eso es algo que contagia sin la necesidad de decir nada", explicó el entrenador.

La última charla en la previa a la definición por penales.

Desde su arribo a la primera como DT, Itatí dejó la cinta de capitana y le cedió el mando a su hermana menor, María Paz.

Pablo cuenta un poco más de esa historia.

"Cuando llegué le propuse que no lo sea más, porque veía que para ella eso era como un peso y era algo que las distanciaba de las chicas en algunas cosas y su respuesta fue positiva. Tuvo una humildad tremenda en no plantearme ni decirme nada, sino que iba a hacer lo que me parecía mejor a mí. Eso habla de su humildad. Solo tengo palabras de agradecimiento y admiriación hacía ella porque he aprendido mucho", resumió Laschiaza.

La liga y la Selección

Tati abraza a Euge Etulain, durante el Argentino de Clubes A.

A la hora de de hacer un rápido y muy breve repaso por su carrera, Tati eligió algunos momentos puntuales para resaltar.

"Son 20 años, es mucho todo lo vivido y lo jugado", admitió Tati.

"Lo máximo con el club fue la Liga del año pasado, jugamos a un nivel impresionante y nos podríamos haber traído algo más", reconoce.

Haciendo referencia al quinto puesto conseguido en el Campeonato Argentino de Clubes A, la elite del hockey nacional en la que el Blanco hizo su estreno el año pasado por haber sido el campeón local en 2019.

Incluso, Eugenia Etulain, delantera de Las Palomas, fue una de las goleadoras del certamen con seis tantos.

Capitaneando a Bahía en el Argenitno de Selecciones, ante la marca de la Leona Victoria Sauze.

"Y con el Seleccionado haber jugado el torneo más importante del país también fue algo increíble y que me llena de orgullo. Además, el hockey me dio muchas amistades, al ser un deporte en equipo te llevas muchas amigas y compañeras que después es lo que queda", redondeó.

Tati y Bahía otra vez en el podio nacioanl.

En cuanto al seleccionado mayor de la ABH, Ruilopez es una de las pocas jugadoras en haber conseguido las tres históricas medallas de bronce que tiene el Naranaja.

Tati estuvo presente en Buenos Aires 2018, Mendoza 2019 y Santa Fe 2021 las tres veces que Bahía se subió al podio del torneo más importante a nivel país.

Buenos Aires fue testigo del primer bronce bahiense en la elite argentina.

Vigencia

Pese a los buenos resultados a nivel regional, Sociedad Sportiva consiguió dos títulos locales en los últimos tiempos: en 2009 y 2019.

Solo tres jugadoras formaron parte de ambas vueltas olímpicas: Tati, Matilde Ficcadenti y Katia Devizzi.

Ficcadenti, Devizzi y Tati, 10 años después...

Reconocimiento

La Asociación Bahiense de Hockey le entrengó un reconocimiento, luego de la finalización de la Fase 1 de la Súper Liga jugada el pasado fin de semana en Bahía.

El mismo fue entregado por Florencia Scheverin, jugadora de Universitario y excompañera de Tati en Sportiva, y Gabriela Ludueña, mediocampista de Atlético Monte Hermoso. Las tres, además, compartieron planteles con la Selección de la ABH.

"Tuve la suerte de tener a Tati como compañera, y como rival (eso no sé si llamarlo suerte ja,ja) y sobre todo como amiga. Es una jugadora responsable, comprometida y que se esfuerza en cada momento por dar un poco más. Como amiga es igual, incondicional. Agradezco a la vida haberla conocido y sé que este cambio es para poder disfrutar de una nueva etapa con la energía que ella siempre quiere poner", dijo Flor.

Y, además, contó una divertida anécdota -quizás- clave en la historia de Tati.

"Te doy un dato de color, cuando Tati empezó a jugar no teníamos arquera y la querían poner a ella. Pero yo convencí al entrenador de que la deje de jugadora porque corría mucho ja, ja", recordó la jugadora de Uni.

Flor, Tati y Gaby, símbolos del hockey de la ABH.

Gaby también definió a Ruilopez como jugadora, compañera, rival y persona.

"Fue un orgullo haber tenido a Tati como compañera de Seleccionado y como rival. Dentro de la cancha siempre fue una excelente jugadora, con mucha entrega y compromiso con su equipo. Además, siendo muy respetusa con los rivales, los árbitros, los entrenadores... para todos, Tati es un ejemplo", resumió la exjugadora de Las Leonas.

"Me voy a quedar con los mejores recuerdes, de no solo una enorme jugaroa, sino también una excelente persona. Siempre se manejó con mucha humildad, mucho esfuerzo y sacrificio. Es de esas jugadoras que una quiere tener en su equipo, que nunca te va a dejar tirada y va a poner la camiseta por delante de todo y con el mayor de los respetos", agregó Gaby.

"Tati es un ejemplo para todo el hockey de Bahía -agregó- . Le deseo lo mejor en esta nueva etapa y que lo que venga sea bueno para ella", cerró Ludueña.