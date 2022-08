Ruta del cereal: ¿otra obra vial que se paraliza en la región?

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Pese a que el propio gobernador Axel Kicillof dio inicio formal a los trabajos con un gran acto, hace dos meses, dirigentes y vecinos de los cinco distritos que atraviesa la Ruta del Cereal –entre ellos Daireaux, Tres Lomas y Guaminí- alertaron que la pavimentación de la carretera se encuentra detenida desde fines de julio.

El motivo sería el mismo que provocó la interrupción de la obra de ensanche, repavimentación y construcción de terceras trochas en la ruta 51, entre Bahía Blanca y Coronel Pringles: la falta de respuestas de la Provincia a los reclamos de las empresas contratistas por el aumento de los costos de materiales y mano de obra.

En un principio hubo quienes señalaron que sólo se trataba de una suspensión temporal, pero en redes sociales ya están circulando fotos y videos que muestran un movimiento casi nulo en la zona de trabajo de la Ruta del Cereal. Además trascendió que unos 50 trabajadores de la construcción, que en principio habían sido contratados por 18 meses, fueron cesanteados y se dejó en el lugar una guardia mínima de empleados.

“Así se llevaban hoy la maquinaria que estuvo afectada a la obra hasta el 29 de julio pasado”, posteó en Facebook el exconcejal deroense Silvio Herrero, coordinador de la Junta Promotora de la Ruta del Cereal. A sus palabras adosó un video de un camión llevándose una retroexcavadora de la firma Construmex, adjudicataria de la pavimentación.

Desde que los trabajos se frenaron, la Junta Promotora solicitó a todos los concejos deliberantes de los municipios involucrados que realicen un pedido de informes al gobierno bonaerense y a la dirección de Vialidad.

"Es para que expliquen los motivos de la paralización de la obra. Porque se trata de eso. Si esto fuera una demora, (la empresa) no va a despedir a 50 personas para luego contratarla dentro de 60 días. Todo lo que exceda los 60 o 90 días no es una demora. La obra está paralizada y aún no tenemos información oficial", sentenció Herrero.

En la Junta Promotora existe el trascendido de que, como ocurrió con otras obras viales, Construmex solicitó una actualización del presupuesto, ya que quedó desfasado por el aumento del costo de los materiales y la mano de obra.

Mientras no llegue a un acuerdo con la Provincia, en el obrador quedarán apenas seis obreros abocados a labores de mantenimiento.

Numerosos vecinos han señalado, en tal sentido, que a lo largo de la traza hay “montículos de tierra y zanjas” muy peligrosos.

La concejal oficialista Marcela Torres (Frente de Todos-Daireaux) sostuvo que la intención de la firma contratista es “hacer la obra”, aunque reconoció que existe un reclamo por parte de la misma, elevado a Vialidad el 21 de julio, para “equiparar (el presupuesto) con el aumento de los materiales de construcción”.

"Se ha solicitado una redeterminación de precios lógica, que ha afectado a la obra pública. Mientras tanto, la empresa ha tenido que tomar decisiones respecto a contratación de personal, haciendo una reducción del mismo. Todo esto está contemplado en la ley de contratación de personal de la construcción", justificó.

La edil aclaró que Construmex sigue esperando la respuesta oficial, situación sobre la cual ya están al tanto la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA.

“Desde el CD, ambos bloques en forma unánime hemos remitido una nota solicitando pedido de informes a la empresa Construmex SA y a la dirección provincial de Vialidad", señaló.

En la Legislatura

El diputado provincial Emiliano Balbín (Juntos) presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para acompañar el reclamo de vecinos y dirigentes de la región al gobernador Kicillof para que “se retome y finalice la obra anunciada”.

“La reciente paralización de la obra de la Ruta del Cereal, cuya ejecución se llevaba adelante desde el mes de marzo del corriente año, provocó el 31 de julio el despido de más de 50 personas, en su mayoría vecinos de la región, por motivos que aún se desconocen”, señaló Balbín.

Recordó además que aún resta pavimentar la mitad de la ruta, un tramo de casi 50 kilómetros.

“Ese tramo faltante es justamente de gran relevancia, ya que conectaría la producción agropecuaria de la región con la ruta nacional 33, la cual une dos de los puertos más importantes de nuestro país, como los de Bahía Blanca y Rosario”, enfatizó.

“El tramo del proyecto pendiente de pavimentar alivianaría considerablemente la congestión de tráfico de carga que circula por la ruta nacional 5 y la ruta provincial 65 hacia y desde los puertos antes mencionados, además de reducir el trayecto en aproximadamente 40 kilómetros y permitir la salida sin demoras de la producción agro-ganadera láctea”, finalizó Balbín, quien fue acompañado en su iniciativa por su pares de bancada Anahí Bilbao y Valentín Miranda.

Más voces

Otro de los concejos deliberantes en los que se escucharon voces de preocupación es el de Pehuajó. Allí el bloque de Juntos presentó un proyecto para pedirle al Ejecutivo Provincial que “se comuniquen las causas del freno de una obra que lleva años de reclamos y pedidos: la Ruta del Cereal en el tramo Salazar-Garre”.

En la iniciativa los ediles recordaron que en marzo de este año comenzaron los trabajos, los cuales avanzaron “a ritmo constante hasta su paulatino decrecimiento a finales de junio” en inmediaciones de Salazar (Daireaux).

“Finalmente, en la fecha 30 de julio pasado fueron despedidas más de 50 personas, en su mayoría vecinos de Salazar y Mones Cazón, quienes habían sido contratadas para la ejecución de la obra en su totalidad”, afirmaron.

Añadieron que a la fecha los trabajos continúan detenidos “por motivos que aún se desconocen”, lo que amerita una explicación por parte del Ejecutivo provincial y la dirección de Vialidad.

Las maquinarias abandonaron la obra hace unos 20 días.

Graciela Agostinelli, concejal de Juntos en Pehuajó, sostuvo que el problema es que en las arcas provinciales “no hay nuevas partidas asignadas”.

“Hablamos con gente de la empresa y ellos lo que sostienen es que, si no hay ingreso de nuevas partidas, no pueden darle continuidad a la obra. Este mes tenían que incorporar 30 empleados más para realizar la capa asfáltica”, detalló.

“Esto provoca desilusión y tristeza. Sabemos que es una ruta muy requerida para el transporte de cereales, porque tiene conexión más directa con Bahía Blanca. Estas medidas afectan a los productores y trabajadores rurales”, agregó.

Los concejales de Juntos de Trenque Lauquen, por su parte, sumaron al reclamo un pedido especial a la dirección de Vialidad: que “exija a la empresa Construmex SA que implemente las medidas de seguridad correspondientes para evitar accidentes en el tramo mencionado de la Ruta del Cereal”.

De qué se trata

La pavimentación de la Ruta del Cereal fue reclamada durante al menos 30 años por sectores productivos y dirigentes de cinco distritos, entre ellos los de Tres Lomas, Guaminí y Daireaux.

De los 96 kilómetros de esta ruta, 26 de ellos se habían pavimentado en 1990.

En 2016, durante el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense, se había anunciado la culminación del tramo, pero sólo se llegó a asfaltar los 22 kilómetros que restaban para comunicar la ruta 86 (en cercanías de Magdala, en Pehuajó) con la localidad de Salazar (Daireaux).

Si bien fue anunciado con posterioridad el segundo y último trayecto -que va desde Salazar a la ruta 33 (en inmediaciones de Garré, Guaminí), nunca se concretó.

Tras la asunción de Kicillof, los intendentes de la región reanudaron las gestiones para concluir este corredor rural que atraviesa un área de 650.000 hectáreas de los partidos de Daireaux, Trenque Lauquen, Guaminí, Tres Lomas y Pehuajó con una enorme capacidad de producción de soja, maíz, girasol y trigo, entre otros cultivos.

El año pasado el gobernador visitó el pueblo de Garré, en Guaminí, para anunciar la licitación de la obra con un presupuesto superior a los 1.900 millones de pesos.

“Nuestra tarea es terminar las obras. No nos gustan las cosas a medias. Hay que empezar las obras y hay que terminarlas”, dijo en esa oportunidad.

La licitación fue efectuada a fines de julio del año pasado por la dirección de Vialidad bonaerense, para el tramo de 47,4 kilómetros que va desde Salazar a Garré. El presupuesto oficial fue de 1.912.758.346 pesos, con un plazo de ejecución de un año.

La obra fue adjudicada, con un costo de 1.893 millones de pesos, a la empresa Construmex SA. En marzo de 2022 comenzó los primeros movimientos de máquinas, y los interrumpió hace unos 20 días.

Las obras, además del asfaltado del tramo, incluyen la repavimentación del camino que conecta a Garré con la ruta nacional 33, señalamiento horizontal y vertical, la materialización de banquinas de tierra, la ejecución de alcantarillas y la consolidación de terraplenes para asegurar el acceso a los campos linderos.

El gobernador en Daireaux, dos meses atrás, donde inauguró formalmente la obra que se acaba de paralizar.

Qué había dicho el gobernador Kicillof hace dos meses

El 14 de junio el gobernador Axel Kicillof viajó especialmente a Daireaux para dar inicio oficial a la pavimentación del último tramo de la denominada Ruta del Cereal.

“Estamos dando inicio a una obra que presentamos a mediados del año pasado y que fue demandada durante más de 40 años por la comunidad y las entidades rurales de la zona”, afirmó el mandatario tras firmar el contrato de obra.

También aprovechó la oportunidad para fustigar a su antecesora, María Eugenia Vidal, por no terminar el proyecto. “Venimos de una etapa de muchas promesas incumplidas. Siempre hablamos de prioridades y las estamos cumpliendo con hechos, no con palabras”, enfatizó durante el acto en el pueblo de Salazar.

“Nuestro compromiso es con la igualdad de oportunidades tanto en el Conurbano como en el interior bonaerense, porque estamos convencidos de que, donde hay una necesidad, hay un derecho, y donde hay un derecho hay una obligación del Estado para que se haga efectivo”, completó.