Camaño destacó la designación de Cecilia Moreau: "Un Poder Legislativo en manos de mujeres"

En un emotivo discurso, la diputada nacional del interbloque Federal Graciela Camaño destacó la asunción de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara baja en reemplazo del renunciante Sergio Massa, poniendo en valor el hecho de ser la primera mujer en la historia en ocupar ese cargo, y que el país tendrá un poder legislativo femenino.

"Vos Cecilia vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación y nuestro país va a ser uno de los pocos que tiene el Poder Legislativo en manos de mujeres", resaltó la representante de Identidad Bonaerense, en un discurso muy aplaudido por el oficialismo.

Camaño, quien hasta el 2019 compartió filas en el Frente Renovador con Cecilia Moreau, mencionó a la radical Carolina Losada en su carácter de vicepresidenta del Senado y a Claudia Ledesma Abdala de Zamora como presidenta provisional de la Cámara alta, pero curiosamente omitió aludir a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la titular del Senado. Es sabido que la esposa de Luis Barrionuevo tiene un encono de larga data con la ex presidenta y líder de Unidad Ciudadana.

La diputada del peronismo disidente se refirió a sus diferencias con Moreau pero también subrayó sus virtudes. "Ella es radical y yo soy peronista, ella defendió y militó por el aborto y yo voté en contra y no me gusta la ley del aborto. Ella se fue con los kirchneristas, yo me quedé afuera en oposición. Y punto: nadie le puede negar la militancia, el trabajo", indicó.

"No la voy a votar porque es mujer, aunque lo haría con mucho gusto porque quiero una mujer ahí arriba, pero hoy estamos decidiendo que ahí se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso 158 años de hombres, una mujer. Y si tenemos que empezar a buscarle el pelo al huevo, el país se incendia saben cuántas veces el país se incendió", agregó, en un tiro por elevación a Juntos por el Cambio por sus críticas al nombramiento de Moreau.

Siguiendo con los reproches a la bancada mayoritaria de la oposición, Camaño rechazó algunas de los cuestionamientos que recibió la hija del histórico dirigente radical Leopoldo Moreau.

"¿De qué le echan la culpa a Moreau?”, preguntó la legisladora a Juntos por el Cambio, y respondió: "Por ahí decían que no ameritaba porque era la hija de… pero por otro lado leí lo de las vacunas. Les quiero decir a los ciudadanos que cuando ella hizo esa moción todos votaron esa moción".

Aclaró, sin embargo, que ella había propuesto a la diputada oficialista Rosana Bertone y a la opositora María Eugenia Vidal para reemplazar a Massa en la presidencia de la Cámara baja. (NA