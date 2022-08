Pampita habló de su deseo de volver a conducir un programa en vivo: “Soy re chusma”

Luego de su exitoso paso como conductora de El Hotel de los Famosos, Carolina "Pampita" Ardohain estuvo como invitada en LAM donde hizo un repaso de su carrera, habló de su familia y dejó en claro que gracias a su madurez personal hoy no carga con "ninguna mochila" de rencores. Sin embargo, sorprendió a todos los presentes al hablar de los chimentos que involucran a la farándula, mencionando entre otros a Marcelo Tinelli y Wanda Nara.

En estos días, la modelo que tiene en carpeta la segunda temporada del reality de ElTrece y la tercera de Siendo Pampita, la serie de Paramount+ que relata su propia vida, aseguró que tiene ganas de volver a hacer Pampita Online en NetTV y que le encantaría conducir un programa en vivo.

Pampita contó en LAM que lee todos los portales para saber de todo el mundo (América)

Asimismo, hizo referencia a las declaraciones que hizo en Podemos Hablar (PH) cuando dijo que ya había perdonado a Eugenia "La China" Suárez por el episodio del motorhome con su ex. En ese momento, de Brito le preguntó por las otras mujeres con las que había tenido conflictos, como por ejemplo, Nicole Neumann. "La vida misma te ubica en lo importante. Después de vivir ciertas cosas, ya no querés enganchar con nada feo ni que te haga mal", dijo Pampita.

¿Qué pasaba cuando si tenía rivalidades? “Era más joven y no me habían pasado tantas cosas. Ya después decís: ‘Esto es para una edad’. No podés seguir así, tenés que evolucionar. Al principio no tenés la sabiduría. Después, el amor, el desamor, las cosas que te suceden, la vida, la muerte, todo te hace aprender y te hace ubicarte”, explicó la modelo.

Luego, Pampita reconoció que hacía terapia desde hace muchos años para tratar de sobrellevar este tipo de situaciones. “Cada tanto vuelvo intenso. Según los momentos, llamo y digo: ‘Tengo que volver’. Ahora hace un tiempo que no voy. No es que me di de alta ni mucho menos, pero estuve ocupada con El Hotel y no encontraba el tiempo”, explicó.

Pampita junto al equipo que la acompañó en su programa de Telefe.

Habló también del tiempo en que había arribado con su programa a Telefe, en 2018, y el medio la destrozó con sus críticas.

“Yo no estaba muy bien en ese momento en lo personal para dar mi mejor versión. No lo tomé con responsabilidad ese trabajo, me da la sensación”, se sinceró. Y luego agregó: “Llegaba muy descolocada con cosas personales. No sé si estaba enfocada. Y no me metía mucho en la producción. Como que era algo desconocido y el programa cambiaba todos los días, no tenía un formato propio. Hoy capaz que me planto y digo ‘no’. Pero en entonces experimentábamos todos los días. Me ponían cucaracha y, si el invitado no funcionaba, íbamos a un juego. Y si el juego no funcionaba íbamos a otra cosa. Yo estaba como un ping pong adentro del estudio, ingenua, entregada al minuto a minuto porque el canal así lo pedía”.

Pampita reconoció que ese vértigo fue demasiado para ella. “No lo soporté. Un día me junté y dije: ‘No lo se hacer’. Y medíamos casi ocho puntos, que era un súper buen rating, pero querían once y no llegábamos”, explicó.

En ese momento, de Brito le preguntó si le gustaría volver a conducir televisión en vivo y ella respondió que sí. “Me encanta el día a día. ¡Porque yo soy re chusma! Yo me sé todo de todo el mundo. Me levanto y me leo todos los portales”, confesó la modelo. (Teleshow)