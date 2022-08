Escuela de Yoga: un bahiense contó que fue captado por la secta acusada de trata

Un bahiense contó que fue captado en los años 90 en la ciudad por la secta "Escuela de Yoga de Buenos Aires". Su relato se difundió en medio de una transmisión en vivo del canal de YouTube Ley Antisectas.

Andrés, hoy de 60 años, relató que en aquel entonces la sede en Bahía Blanca funcionaba en calle Mendoza y que una de las actividades que fue obligado a realizar, por el líder de la organización Juan Percowicz, consistía en "geishar" —o sea seducir— a una diputada nacional del PJ de la provincia del Chaco.

Según explicó, era con el fin de sumar a esta legisladora al grupo de vínculos políticos o poderosos de la organización coercitiva.

"Un día aparece una mujer en la Escuela, y a mí me habían dado la tarea de captarla. Era diputada nacional por el Chaco y era amiga de Carlos Menem. Me habían dado como tarea geishearla a ella y hasta donde llegara. A tal punto llegué, que cuando tenía días libres y ella no estaba en Buenos Aires me dejaba el auto".

Y agregó: "Desde la Escuela querían sus contactos políticos, les interesaba que era una mujer con plata, a mí me pagaba y de esa plata tenía que dar un porcentaje" a la organización.

"El primer día me puse a trabajar como cocinero, me gustaba la cocina. Pasé a lavar platos, a hacer de mozo. Empezaba a las 6 de la tarde y eran las 10 de la mañana del otro día y me dormía apoyado en una mesa. Me deslomaba laburando, a cambio de nada", contó Andrés en referencia a la explotación laboral que padeció.

La secta fue desbaratada la semana pasada, en el marco de más de 50 allanamientos en CABA y la provincia de Buenos Aires, además de 19 detenciones por los delitos de trata de personas y abuso de menores, entre otros.

El juez federal Ariel Lijo rechazó ayer los pedidos de excarcelación formulados por los 19 imputados de la causa, dispuso la inhibición general de sus bienes y ordenó el embargo preventivo de 37 inmuebles y 13 automóviles, informaron fuentes judiciales.

El magistrado rechazó los planteos formulados por los imputados y respecto de 16 de ellos se determinó que sus solicitudes de arresto domiciliario no eran aplicables a sus situaciones personales.

Con relación a Juan Percowicz, presunto líder de la organización; Susana Mendelievich y Silvia Alicia Herrera, se ordenó la formación de tres incidentes de arresto domiciliario en función de su avanzada edad y para ello se requirieron los informes de rigor a efectos de determinar la viabilidad del beneficio.

La entrevista completa al bahiense, realizada por Pablo Salum, la podés ver acá.

El principal denunciante fue víctima en su infancia

Pablo Salum, el principal denunciante en la causa que terminó con el desbaratamiento de una secta que tenía su centro de operaciones en el barrio porteño de Villa Crespo, relató que fue el primer niño víctima de la organización y dijo que durante los años en que estuvo captado sufrió abusos.

Salum contó que fue captado por la secta cuando tenía 8 años y recordó que "la primera reunión que fuimos éramos 4 personas, yo fui el primero niño en ser captado. Luego fue creciendo rápidamente y éramos más de mil personas", agregó.

En declaraciones desde Córdoba al canal TN, dijo que, en principio, era una escuela de filosofía, de cultura New Age, donde se practicaba yoga y adonde su madre acudió por un problema de salud.

Explicó que el lugar fue creciendo y "empezó a tener más adeptos, la captación y el sometimiento fue empeorando. Pasé de tener una familia hermosa a no tener nada. Nos dejaron totalmente destruidos", apuntó.

"Los nenes era obligados a tener relaciones sexuales con adultos y con sus propios padres", aseguró.

Salum fue el primer niño que logró escapar y denunciar lo que estaba sucediendo en esta secta llamada "Escuela de Yoga" y las primeras presentaciones las realizó entre 1991 y 1992, aunque por aquel entonces "quedaron en la nada".

La secta desbaratada tenía base en la Argentina, pero contaba con sedes en el extranjero, y el principal delito que le imputa la justicia es la trata de personas con reducción a la servidumbre mediante la coerción.

"Estoy mal, estoy conmovido, son más de 30 años de lucha y tomé la decisión de hablar porque veo ciertos medios allegados a la organización que la defienden. Ellos tienen a mi familia y no me dejan otra opción que salir a hablar", afirmó Salum.

Al hablar de su ingreso a la secta, dijo que su mamá "tenía un problema de salud y fue a diversos médicos y no le encontraban el problema, por lo cual comenzó a ser captada por distintos gurúes, entre ellos Juan Percowicz, un contador público que se había convertido en un gurú de filosofía yoga del cuarto camino".

"En ese momento fuimos la tercera y cuarta persona en ingresar a la organización y fui el primer niño en ser captado a los 8 años", añadió. (Télam y La Nueva.)