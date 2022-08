Qué dijeron Vicuña y Pampita sobre la posibilidad de trabajar juntos en una película

Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña fueron una de las parejas más solidas del espectáculo. Sin embargo, en 2015 se separaron en medio de un escándalo que incluyó rumores de infidelidad. El tiempo pasó y cada uno continuó con su vida.

Con el tiempo, surgieron nuevamente rumores que indican que los ex podrían protagonizar una película juntos. Lejos de evitar el tema, ambos dieron declaraciones al respecto.

"Sí, por supuesto... ¿Por qué no?”, fue la respuesta de Vicuña cuando el cronista de LAM (América) le preguntó , durante la presentación de la obra El Método Gronholm, por la posibilidad de ser parte de la próxima película de Julieta Novarro que tendría como protagonista a Pampita. A pesar de su respuesta, aclaró que todo dependería de cómo está encarado el trabajo.

En la nota también estuvieron Laurita Fernández y Rafael Ferro- que forman parte de la obra- y el cronista aprovechó la ocasión para preguntarle a la conductora si ella trabajaría con Nicolás Cabré, su expareja. “Sí, porque el tiempo sanó todo, pero también sería lógico si alguien no quiere porque le genera una incomodidad”, respondió.

Al escucharla, el actor chileno la interrumpió y analizó la situación: “Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar, esa decisión de trabajar o no con ex tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema. Por ahí, en una situación así, uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar, porque se desvía el tema’”.

En ese sentido, indicó que en general los actores buscan que sus trabajos hablen por ellos. “El ideal cuando una película es que se hable de la historia. Lo mismo con la obra de teatro, y no por ejemplo de ‘la obra de Laurita’... ¿se entiende?, entonces trabajar con un ex, en ese sentido, no ayuda mucho a ese objetivo”, precisó.

De esta manera, Vicuña dejó en claro que ante una posible propuesta de trabajo con una expareja, analizaría el proyecto.

Luego de que el actor no descartara la posibilidad de este encuentro en la pantalla grande, fue el turno de Pampita de hablar al respecto. Si bien aún no está confirmado que ella sea la protagonista de esta nueva comedia romántica, afirmó en diálogo con Ciudad que “no tendría problemas” en compartir escenas con su expareja. Por el momento, solo se trata de especulaciones. (La Nación)